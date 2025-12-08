Bolo to ako ticho pred búrkou: Z ničoho nič sa objavila vlna, ľudí zmietla do mora. Hlásia obete aj ranených

Lucia Mužlová
TASR
Po veľkej vlne na pobreží hlásia tri obete a troch zranených.

Traja ľudia zomreli a traja ďalší utrpeli zranenia po tom, ako sa prírodným kúpaliskom na západnom pobreží španielskeho ostrova Tenerife prehnala obrovská vlna, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.

Vlna zmietla do mora viacero ľudí a záchranári stále pátrajú po jednej nahlásenej nezvestnej osobe, uviedli pohotovostné služby Kanárskych ostrovov. Potvrdenými obeťami sú 55-ročná žena, 35-ročný muž a ďalší muž, ktorého vek zatiaľ nezverejnili.

 

Ľudia sa na breh dostali vlastnými silami

Jedna žena utrpela pri incidente na útesoch Los Gigantes v oblasti Santiago del Teide zastavenie srdca, záchranári ju však oživili a letecky previezli do nemocnice.

Podľa správ médií sa viacerým ľuďom, ktorých vlny zmietli, podarilo dostať na breh vlastnými silami. Štátna televízia RTVE informovala, že miestne úrady vydali na nedeľu varovania pred vysokými vlnami.

K incidentu došlo mesiac po tom, ako séria obrovských vĺn strhla 8. novembra na pobreží Tenerife do mora viacero ľudí vrátane turistov prevažne z Francúzska. O život prišli traja ľudia a 15 ďalších utrpelo zranenia.

