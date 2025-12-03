Dráma na základnej škole: V kabinete objavili nebezpečnú látku, polícia potvrdila hrozbu výbuchu

Nina Malovcová
TASR
Na miesto bol privolaný pyrotechnik.

Na základnej škole v Uherskom Brode v Zlínskom kraji hrozí výbuch nebezpečnej látky, ktorá sa nachádza v jednom z kabinetov školy. Polícia z budovy evakuuje 450 osôb. Na miesto bol privolaný pyrotechnik.

Na sociálnej sieti X to v stredu uviedla polícia, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Polícia opisuje situáciu v budove školy

„Aktuálne sa podieľame na evakuácii 450 osôb zo ZŠ Mariánske námestie v Uherskom Brode, o ktorej rozhodol veliteľ opatrenia z hasičského záchranného zboru. Dôvodom je prítomnosť nebezpečnej látky v jednom z kabinetov a potenciálne riziko jej výbuchu. Na miesto je privolaný náš policajný pyrotechnik,“ uviedla polícia.

Vodičov, ktorí sa v okolí školy pohybujú, požiadala o obozretnosť a trpezlivosť. Dodala, že okolnosti umiestnenia látky bude spolu s hasičmi zisťovať ihneď, ako bude bezpečne zaistená.

