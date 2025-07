Dovolenka s trpkou príchuťou: Sľúbili vám niečo, čo ste nedostali? Zistite, na čo máte nárok

Letná dovolenka sľubuje oddych a výhľad na more, no realita môže byť iná, ak z hotelovej izby vidíte len na parkovisko či do okien susednej budovy. Podľa spotrebiteľskej organizácie dTest je v takýchto prípadoch rozhodujúce, či bol výhľad na more výslovne dohodnutý v zmluve o zájazde.

„Spotrebitelia by sa nikdy nemali spoliehať iba na slovné prísľuby cestovných kancelárií, ale všetko zásadné mať jasne definované v zmluve. Ide napríklad o výhľad z izby, jej vybavenie alebo napríklad aj skutočnosť, že hotel ponúka špecifický typ stravovania,“ uvádza riaditeľka dTestu Eduarda Hekšová.

Ak zájazd nespĺňa podmienky zmluvy, je v rozpore so zákonom o zájazdoch alebo so zákonom na ochranu spotrebiteľa, má zákazník právo na reklamáciu.

„V popísanej situácii s nevyhovujúcim výhľadom z balkóna môže byť rozhodujúce, či je výhľad na more výslovne dohodnutý priamo v zmluve,“ upozorňuje Hekšová. Spotrebiteľ by mal problém bezodkladne nahlásiť delegátovi alebo cestovnej kancelárii a zdokumentovať ho fotografiami či videom.

Reklamáciu musia riesiť okamžite

Cestovná kancelária je podľa odborníčky povinná reklamáciu okamžite riešiť a zabezpečiť náhradné riešenie v porovnateľnej kvalite. Ak ponúkne službu nižšej kvality, má zákazník nárok na finančnú kompenzáciu. Ak však ponúkne lepšiu službu, zákazník za ňu nič nedopláca.

„Ak cestovná kancelária nezabezpečí požadovanú nápravu v primeranom čase, spotrebiteľ má možnosť situáciu vyriešiť sám a zabezpečiť si náhradnú službu na vlastné náklady. Tie môže následne od cestovnej kancelárie požadovať,“ uvádza Hekšová.

Frankfurtská tabuľka zliav

V prípade závažných nedostatkov, ako je úplne nedostupné alebo výrazne nevyhovujúce ubytovanie, má spotrebiteľ právo odmietnuť pokračovanie zájazdu a požadovať návrat domov. „Rovnako tak môže odmietnuť aj ponuku náhradného ubytovania nižšej kvality, pokiaľ k nemu cestovná kancelária neposkytne primeranú zľavu z ceny,“ uzatvára Hekšová.

Pri určovaní výšky zľavy môže pomôcť tzv. Frankfurtská tabuľka zliav. Ide o sadzobník, kde sú vypočítané rôzne druhy nedostatkov, ktoré sa môžu na zájazde vyskytnúť. K nim je priradený spôsob výpočtu náhrady za tieto nedostatky. Frankfurtská tabuľka zliav je síce nezáväzný dokument, ale je používaná súdmi v mnohých vyspelých krajinách.