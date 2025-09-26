Dotknú sa mnohých cestujúcich: ZSSK avizuje od pondelka dočasné zmeny, súvisia s rekonštrukciou tratí

Ilustračná foto: ZSSK

TASR
Tomáš Čapák
Potrvať by mali predbežne do 13. decembra.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) avizuje od pondelka (29. 9.) dočasné zmeny v regionálnej vlakovej doprave medzi Nitrou, Trnavou a Bratislavou. Medzi Hlohovcom a Alekšincami zavedie náhradnú autobusovú dopravu, zároveň na vybraných osobných vlakoch linky S50 z Bratislavy do Pezinka skráti trasu.

Obmedzenia súvisia s rekonštrukciou tratí, potrvať by mali predbežne do 13. decembra. TASR o tom informoval odbor komunikácie ZSSK.

V úseku Hlohovec – Alekšince má dôjsť ku komplexnej rekonštrukcii koľají na vyššiu rýchlosť, v úseku Trnava – Cífer má byť prejazdná len jedna koľaj, dôvodom je modernizácia zabezpečovacieho systému trate.

Diaľkové expresy na hlavnej trati Bratislava – Košice jazdia bez obmedzenia. ZSSK zároveň odporúča cestujúcim vyraziť s časovou rezervou a pred cestou si overiť cestovné poriadky.

