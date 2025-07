Došla im trpezlivosť: Policajti okolo Čurillu žalujú Fica a Gašpara, žiadajú peniaze aj ospravedlnenie

Policajti okolo Jána Čurillu a Pavla Ďurku podali žalobu na ochranu osobnosti na premiéra Roberta Fica a podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Od Fica tiež požadujú ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 20-tisíc eur.

S informáciou prišli Aktuality, podľa ktorých policajtom došla trpezlivosť. Môžu za to vyjadrenia politikov zo Smeru, ktoré podľa nich prekročili hranicu únosnosti.

„Viete si predstaviť, že vám niekto z metra päťkrát strelil do brucha z nenávisti? A to sa stalo! A takýto istý človek tu dnes je a volá sa Čurilla, je to magor, je to policajt, ktorý má päť zbraní, ktorý sa zle cíti a ktorý nepozná svoje lieky a hovorí, že nás nenávidí,“ znie jedno z Ficových vyjadrení, pripomínajú Aktuality.

Žalujú aj Gašpara

Čurilla spolu s Pavlom Ďurkom, Štefanom Mašinom, Milanom Sabotom, Branislavom Dunčkom a Róbertom Magulom, ktorí boli v roku 2023 krátko po nástupe Smeru k moci postavení mimo službu, žalujú aj podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara.

Ten v apríli na tlačovej besede tvrdil, že Čurillovci vytvárali tlak na niektorých obvinených, ktorý ich dohnal až k samovražde. Spomenul medzi nimi aj bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.

Práve Čurillovci počas vlády Igora Matoviča v rámcie akcie Očistec vyšetrovali a obvinili Tibora Gašpara, ktorý bol v minulosti počas Ficovej vlády policajným prezidentom.

Na súde už pritom raz uspeli. Od Borisa Kollára, exšéfa parlamentu a predsedu strany Sme rodina, vo februári vysúdili 50-tísic eur a povinnosť ospravedlniť sa za jeho výrok o „čurillovskej mafii“.