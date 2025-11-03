Donovaly sú neprejazdné: Vážna dopravná nehoda uzavrela hlavnú cestu, zasahujú všetky záchranné zložky

V pondelok dopoludnia došlo na horskom priechode Donovaly k vážnej dopravnej nehode. Podľa informácií, ktoré zverejnila Polícia SR – Banskobystrický kraj, je cesta I/59 aktuálne úplne uzavretá.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a dopravu riadia policajti. Vodiči by sa preto mali tomuto úseku úplne vyhnúť a využiť alternatívne trasy.
Na mieste prebieha zásah
Bližšie okolnosti však polícia zatiaľ nezverejnila. Miesto udalosti je uzavreté pre všetku dopravu, aby mohli zasahovať záchranári, hasiči a policajné hliadky. Polícia zároveň upozorňuje, že uzávera môže trvať dlhší čas a situácia sa bude priebežne aktualizovať.
Polícia žiada vodičov o trpezlivosť
Vodiči, ktorí plánovali prechod cez Donovaly, by mali sledovať aktuálne dopravné informácie. Cesta I/59 patrí medzi hlavné spojnice medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom, preto sa v okolí priechodu môžu tvoriť kolóny a zdržania.
Polícia vyzýva motoristov na trpezlivosť, zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov hliadok. Správu o nehode bude priebežne dopĺňať podľa aktuálneho vývoja situácie.
