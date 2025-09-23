Dominika Richterová úprimne o hľadaní slobody a výzvach materstva: Synček s Jurajom Bačom zmenil jej život

Materstvo prináša nesmiernu radosť, no zároveň preverí aj vnútornú silu a schopnosť prispôsobiť sa novým okolnostiam. Svoje o tom vie aj herečka Dominika Richterová, ktorá so životným partnerom Jurajom Bačom vychováva štvormesačného synčeka Bruna.
Ako prezradila v podcaste Bekimovo horúce kreslo, toto obdobie je pre ňu krásne, no zároveň plné výziev. Úprimne hovorila o tom, ako ju spočiatku zaskočili nové povinnosti spojené s materstvom a strata slobody, na ktorú bola roky zvyknutá. Zároveň otvorila aj tému vzťahu s Jurajom Bačom, keď priznala, že za ich minulým rozchodom stála najmä jej vlastná žiarlivosť, ktorú však dnes považuje za prekonanú.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Prvé dni materstva ju zaskočili
Dominika sa nikdy netajila tým, že si váži slobodu a miluje aktívny spôsob života. O to väčším prekvapením pre ňu bolo, keď sa jej zrazu všetko zmenilo. „Chvíľku som mala takú krízu, že Pane Bože, že mi odišla úplne moja sloboda. Som veľmi slobodný človek, bez auta nefungujem, milujem záhradku a zrazu som nemohla vôbec nič. Ani sa pohnúť,“ opísala.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Postupne si však našla vlastný spôsob, ako si zachovať kúsok priestoru len pre seba. „Už som si na to zvykla a aj toho malého trošku učím, že mamka má svoju slobodu – občas odíde, občas si zaspieva alebo ide vytrhať burinku,“ dodala herečka.
Nahlásiť chybu v článku