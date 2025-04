Dominika Cibulková upozornila na veľký mýtus o diétach, pre ktorý sú mnohí odsúdení na neúspech. Pomôže jednoduchá vec

Svojím chudnutím pobláznila viacerých fanúšikov, ktorí sa zbavujú kíl ostošesť. Možno povedať, že s ňou zhadzuje tuky takmer celé Slovensko, v čom im pomáha aj aplikácia, ktorú pre nich bývalá tenistka pripravila. Tá už snáď pokorila všetky méty, ručička na váhe jej ukazuje o 25 čísiel menej a svoje vyformované telo vystavuje na obdiv. Zjavne sa cíti s novým „ja“ výborne a chce, aby taký istý pocit nadobudli aj ostatní, ktorí sa trápia s kilami navyše.

Hoci už dvojnásobná mamička ukončila proces chudnutia a dnes sa len udržiava vo forme, neplánuje ani naďalej zísť z cesty. Nie je taká striktná ako pred niekoľkými mesiacmi, na druhej strane určite nebude z chladničky vyjedať sladké jedlá a nepoľaví v cvičení. Tréningy sú aj naďalej súčasťou každodenného života Dominiky Cibulkovej. Ale zvýšenú pozornosť teraz venuje hlavne tým, ktorí sa vydali na strastiplnú cestu za novou postavou.

Nesprávne jedla

Snáď každý by vedel porozprávať o diéte, ktorú niekedy dodržiaval. Diéty sa považujú za efektívny a rýchly spôsob, ako zhodiť kilogramy. Mnohé z nich sa však spájajú s hladovaním a nedostatočným množstvom výživových látok, ktoré ľudské telo potrebuje. Preto sa často stáva, že aj keď človek nejaký čas držať diétu vydrží, nakoniec po jej skončení priberie ešte väčšie množstvo kíl.

Dominika Cibulková má na diétu jasný názor. Podľa jej slov na to, aby ste schudli, veľa netreba. Zároveň však pripúšťa, že kedysi nejedla ani ona práve najlepšie. „Diéta je mýtus. Stačia správne porcie a vyvážené jedlá. Napríklad, ja na sebe vôbec necítim, že by som mala nejakú diétu. Ja si myslím, že to, ako sa teraz stravujem, je úplne normálne jedenie a to, čo som mala predtým, bolo to nesprávne,“ zdôraznila mamička staršieho Jakubka a mladšej Ninky.

Čo bolo pre ňu najťažšie?