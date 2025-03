Dominika Cibulková prezradila, či plánuje tretie dieťa. Po rozhovore s manželom dospela k definitívnemu rozhodnutiu

Kedysi na tanečnom parkete, tentokrát ako divák. Bývalá tenistka si nenechala ujsť štart desiatej série Let’s Dance a prišla povzbudzovať známe osobnosti. Popri starostlivosti o dve rozkošné deti a pracovných povinnostiach, ktoré sa točia okolo novej aplikácie, jej to určite padlo vhod. Dvojnásobná mamička tiež prehovorila o tom, či by k staršiemu Jakubkovi a mladšej Ninke nechcela ďalšieho súrodenca.

Dominika Cibulková sa rozhodla stráviť jeden nedeľný večer na tanečnej šou, na ktorej sa snúbi veľkolepá atmosféra a tanečné umenie s krásnymi kostýmami. Ako priznala pre Topky, pri pohľade na tanečníkov, ktorí to roztočili na súťažnom parkete, si zaspomínala na časy, kedy aj ona bola na ich mieste. Hoci ju museli dlho presviedčať, napokon súhlasila a do tanečnej súťaže šla.

Bývalá tenistka sa tešila hlavne na herečku Zuzanu Mauréry, pre ktorú to podľa jej slov musí byť riadna výzva a na Petra Sagana, ktorý je tiež športovcom. „Sama viem, aká som bola nervózna. Je úplne iné ísť na nejaký pretek alebo zápas, keď to celý život robíš, ale keď robíš niečo dva mesiace a všetci diváci ťa majú vidieť…“ vyšla s pravdou von Dominika a zároveň doplnila, že to bol životný zážitok.

S cvičením pokračuje

Pri tanci sa vyplavujú endorfíny, ale sa aj zhadzujú kilá. Dvojnásobná mamička sa dotkla aj tejto témy, ktorá je u nej stále aktuálna. Hoci chudnutie má za sebou a ručička na váhe jej ukazuje o vyše 20 kíl menej ako pred vyše rokom, neznamená to, že povolí a prestane s cvičením či zdravou stravou.

„Od krstu mojej aplikácie som neschudla ani pol kila. Takže už som na takej zastabilizovanej váhe a som spokojná,“ priznala Dominika, ktorá pokračuje s tréningami. „Cvičím stále, a to aj budem, veľmi ma to baví a napĺňa,“ pokračovala.

Čo sa týka stravovania, možno povedať, že je v udržiavacej fáze. „Stravu máme so Zuzkou (výživová poradkyňa, pozn. red.) nastavenú tak, že mi každý druhý týždeň posiela krabičky, takže jeden týždeň si dám taký po svojom a druhý týždeň krabičky,“ ozrejmila Dominika. Taktiež nehrozí, že by zhrešila.

Uvedomuje si totiž, koľko by ju to stálo práce, ak by si dala kalorickejšie jedlo. Preto je opatrnejšia. „A už sa nechystám otehotnieť, takže nemám žiadnu výhovorku, že som vďaka tomu pribrala. Viem, čo ma to stojí, takže teraz si naozaj dávam pozor,“ doplnila.

