Domácnosti si môžu vydýchnuť: Vláda plánuje dotovať ceny energií aj v budúcom roku, toto sa však ľuďom páčiť nebude

Slovenské domácnosti sa s najväčšou pravdepodobnosťou nemusia obávať zdražovania energií ani v budúcom roku. Vláda Roberta Fica je odhodlaná dotovať ceny energií aj v budúcom roku. A to aj napriek tomu, že sa už pripravuje ďalší konsolidačný balíček.

Vláda hľadá každé euro do miliardovej skladačky, ktorá by jej zabezpečila neskolabovanie verejných financií. No vládni predstavitelia už teraz avizujú, že sú znova pripravení nájsť aj desiatky miliónov eur potrebných na to, aby domácnosti nedajbože nepocítili nejaký nárast cien energií.

Štátne dotácie čaká jedna zmena

Ceny energií boli vždy srdcovou témou samotného premiéra Roberta Fica. Odkedy má možnosť nejakým spôsobom riadiť našu krajinu, všetkými možnými aj nemožnými spôsobmi, aj pri vedomí pokrivenia celého energetického trhu, sa snaží „rozkázať“ vetru a dažďu. Predseda vlády najnovšie potvrdil pokračovanie dotácií pre domácnosti na elektrinu, plyn či teplo aj v budúcom roku v nedeľu v politickej diskusnej relácii.

„Máme vystaviť domácnosti energetickému šoku potom, čo stále hovoríme, že sme garantom stabilnej ceny?“ povedal v televízii TA3 v relácii V politike Fico. Štátne dotácie na energie však zrejme čaká jedna zmena. Už nebudú rozdávané plošne ako doteraz, ale možno pôjde v budúcom roku už o toľko sľubovanú adresnú pomoc.

„Pýtame sa ministerky Sakovej, pani ministerka bude tento rok Slovensko pripravené na určitú mieru adresnosti? Ak ju pripraví, budeme ju rešpektovať. Hovorí, že na tom veľmi intenzívne pracuje. Toto je cesta, ktorá môže byť pochopiteľne využiteľná,“ povedal Fico.

Minister Kamenický má tiež požiadavku

Ministerka hospodárstva Denisa Saková už v jeseni minulého roka viackrát zopakovala, že ministerstvo pod jej vedením už má pripravenú adresnú pomoc. Nakoniec sa však koncom vlaňajška vláda rozhodla na tento rok v prípade boja s drahými energiami pre takzvané helikoptérové peniaze.

O tom, že slovenské domácnosti by aj v budúcom roku mali byť dočasne chránené pred zdražovaním energií, hovoril pred týždňom aj minister financií Ladislav Kamenický, ktorý celú konsolidáciu verejných financií pripravuje. Minister financií s dotáciami na plyn, elektrinu či teplo počíta. Má však jednu požiadavku, a to, aby boli energodotácie konečne adresné.

„Ja budem rád, ak to bude do budúceho roku adresné. Vďaka energopomoci sme znížili infláciu na tento rok a energopomoc pomohla mnohým ľuďom. Áno, stojí to peniaze a musíme nájsť tie peniaze v rozpočte. Bude to ešte predmetom rokovaní v koaličnej rade. Ja by som bol rád, ak by bola pomoc adresná, alebo bude nejaká iná. Samozrejme, energopomoc musí byť skonsolidovaná,“ povedal v politickej diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy Kamenický.

Slovenské domácnosti už tri roky nepocítili negatívne zmeny

Vďaka štátnym dotáciám na energie sa slovenské domácnosti zobudili už tretíkrát za sebou do nového roka bez pocitu zvyšovania cien elektriny, plynu či tepla. Ceny za dodávky plynu a tepla zostali na minuloročných úrovniach, a to vďaka vládnej celoplošnej energopomoci. Dotovanie cien plynu a tepla stojí štátnu kasu v roku 2025 zhruba 235 miliónov eur. Nezdraželi ani dodávky elektriny, niektorým domácnostiam ceny dokonca klesli.

Za nezvyšovanie cien elektriny môžu slovenské domácnosti ďakovať najmä dohode medzi vládou a Slovenskými elektrárňami. Slovenský dominantný výrobca elektriny dodá v tomto roku domácnostiam silovú elektrinu znova za zastropovanú cenu na úrovni 61 eur za megawatthodinu. Slovenské elektrárne sú pripravené dodávať domácnostiam silovú elektrinu za bezprecedentnú cenu aj v budúcom roku. Všetko však bude záležať od rokovaní s vládou.

„My už tretí rok dodávame elektrinu za 61 eur za megawatthodinu pre všetky domácnosti na Slovensku. Podľa mojich informácií má iba Bulharsko lacnejšiu silovú elektrinu. Takže slovenský národ už dávno benefituje z toho, že Slovenské elektrárne existujú. Pretože keby sme nemali takú veľkú výrobu, nedokázali by sme dať takú veľkú zľavu pre slovenské domácnosti. Máme nejaké memorandum s vládou uzavreté, ktoré bude, samozrejme, ešte predmetom diskusie, ako sa bude realizovať do budúcnosti. Ale slovenské domácnosti jednoznačne už dneska benefitujú,“ povedal na februárovom stretnutí s novinármi predseda predstavenstva Slovenských elektrární Branislav Strýček.