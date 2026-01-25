Dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu je pripravený: Kyjev čaká už len na podpis

Aktuálna správa
Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj priblížil ďalšie kroky.

Americký dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je úplne pripravený a Kyjev čaká na rozhodnutie o čase a mieste, kde ho môže podpísať. Uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

„Pre nás sú bezpečnostnými zárukami v prvom rade záruky bezpečnosti od Spojených štátov. Tento dokument je na 100 percent pripravený a my čakáme na to, kým naši partneri potvrdia dátum a miesto, kedy ho podpíšeme,“ povedal Zelenskyj. „Dokument bude potom poslaný na ratifikáciu Kongresu USA a ukrajinskému parlamentu,“ priblížil na tlačovej konferencii počas návštevy v litovskom hlavnom meste Vilnius.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rusko označilo predstaviteľov Únie za nekompetentných: O ukončení vojny na Ukrajine s nimi rokovať nebude
2.
Konštruktívna atmosféra nestačila: Mierové rokovania v Abú Zabí nepriniesli prelom, pokračovať majú o pár dní
3.
Slovensko sa ozvalo po ruských útokoch: Blanár vyzval Moskvu na rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva
Zobraziť všetky články (1585)

Zelenskyj ešte vo štvrtok uviedol, že sa na stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Davose dohodli na podobe povojnových bezpečnostných záruk USA pre Ukrajinu, bližšie podrobnosti však neuviedol. Oznámil vtedy tiež, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové, ale zatiaľ neboli vyriešené územné otázky.

Foto: SITA/AP

Kyjev neustúpil

Nedeľňajšie vyjadrenie Zelenského podľa Reuters naznačuje, že na rozhovoroch s Ruskom v Abú Zabí došlo v posledných dňoch k určitému pokroku. Vyjednávači Ukrajiny, Ruska a sprostredkovatelia z USA sa v piatok a v sobotu zišli na prvom trojstrannom stretnutí v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE), aby hovorili o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Konkrétne výsledky neoznámili, Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní viesť ďalší dialóg. Pokračovanie rozhovorov sa očakáva budúcu nedeľu (1. februára) znovu v Abú Zabí.

Tieto rozhovory sú zamerané na 20-bodový plán USA a problematické otázky, uviedol Zelenskyj. „Problematických otázok bolo veľa, ale teraz je ich menej,“ povedal v nedeľu. Moskva chce podľa urobiť všetko pre to, aby prinútila Ukrajinu vzdať sa svojich východných oblastí, no Kyjev neustúpil od trvania na územnej celistvosti krajiny.

„Sú tu dve zásadne odlišné pozície – ukrajinská a ruská. Američania sa snažia nájsť kompromis,“ doplnil ukrajinský prezident s tým, že na kompromis musia byť pripravené všetky strany vrátane USA.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Rusko označilo predstaviteľov Únie za nekompetentných: O ukončení vojny na Ukrajine s nimi rokovať nebude

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac