Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec

Foto: Archív MUDr. Jany Bobokovej/ Konferencia INPAME Senec

Petra Sušaninová
Dá sa na smrť pripraviť?

V živote máme len málo istôt, no jednou z nich je, že raz všetci musíme zomrieť. Nejeden človek sa tejto predstavy bojí. Na Slovensku však máme odborníkov, ktorí pomáhajú ľuďom na ich poslednej ceste. MUDr. Jana Boboková je paliatologička a pomáha nielen zomierajúcim, ale aj ich rodinám zvládnuť posledné momenty.

MUDr. Boboková okrem Slovenska vykonávala lekársku prax aj v Ekvádore, v Bolívii a v Španielsku. Od roku 2018 je lekárkou v mobilnom hospici SIMEON CENTRUM v Bratislave. Je tiež autorkou viacerých publikácií o onkológii a o paliatívnej medicíne aj prednáša.

Čo je podstatou paliatívnej starostlivosti?

Podstata paliatívnej starostlivosti v rámci zdravotného systému je zabezpečiť čo možno najlepšiu kvalitu života a zmierniť v maximálnej možnej miere akékoľvek utrpenie pacienta, ktorý má nevyliečiteľné, postupne zhoršujúce sa ochorenie. Centrum jej záujmu je človek, ktorý má chronické ochorenie v poslednom štádiu, ako napríklad rakovinu, srdcové‚ pľúcne alebo obličkové zlyhávanie, taktiež ochorenia neurologické, ktorých priebeh už nevieme ovplyvniť, avšak ich dôsledky a prejavy áno.

Lieči ťažkosti vyplývajúce z choroby, ako napríklad bolesti, nechutenstvo, nevoľnosť, nespavosť, dýchavičnosť, slabosť či iné na fyzickej úrovni. Rieši tiež psychické ťažkosti, ako napríklad úzkosti, sociálne ťažkosti pri problémoch zabezpečenia podpory pri opatrovaní a rovnako aj duchovné, kde prichádzajú otázky zmyslu života a smrti, okrem mnohých iných.

Foto: Archív MUDr. Jany Bobokovej/ Konferencia INPAME Senec

Pacienti s paliatívnymi potrebami sú veľmi krehkí. Ich očakávaná dĺžka života často nepresahuje 1 rok a počas tohto obdobia prichádzajú rôzne komplikácie a zhoršenia, ktoré často nie je možné vyriešiť ani intenzívnou liečbou v nemocnici, vzhľadom na celkové vyčerpávajúce sa rezervy organizmu. Je veľmi vhodné sa s pacientmi, ktorí sú v tejto situácii, a ich rodinami rozprávať o porozumení ich ochorenia, o ich zdravotnom stave, očakávaniach, preferenciách, hodnotách, o tom, ako by si predstavovali starostlivosť, keď príde k ďalšiemu zhoršeniu.

Či chcú ísť do nemocnice, podstupovať rôzne vyšetrenia, liečebné postupy, ktoré vyžadujú zavádzanie kanýl, sond, katétrov, aj keď očakávaný benefit je minimálny alebo žiadny. Ďalšia z otázok je aj o tom, kde by chceli zomrieť. Následne podľa ich želaní a podľa reálnych možností je zostavený plán ďalšej starostlivosti.

Čo všetko zahŕňa práca v hospici a kedy sem vlastne človek prichádza?

Hospicová starostlivosť je špecializovaná paliatívna starostlivosť už v závere života, keď má pacient pravdepodobné očakávané prežívanie menej ako 3 až 6 mesiacov. Odhaduje sa, že asi 2/3 pacientov, ktorí sa nachádzajú v tejto fáze ochorenia, zomierajú s miernymi ťažkosťami, ktoré by mali byť zvládnuteľné všeobecnými paliatívnymi prístupmi a liečbou, ktorú by mal ovládať každý lekár, či už všeobecný alebo špecialista, ktorý sa o pacienta stará spolu so zdravotnými sestrami.

Asi 1/3 z nich má ťažko zvládnuteľné, či už bolesti alebo iné prejavy ochorenia, ktoré vyžadujú komplexnú starostlivosť špecializovaného paliatívneho tímu, ktorú vie zabezpečiť mobilný alebo lôžkový hospic. Mobilný hospic chodí k pacientovi do jeho domáceho prostredia a v lôžkovom hospici je pacient umiestnený v zariadení a stará sa o neho personál 24 hodín denne.

Foto: Archív MUDr. Jany Bobokovej/ Konferencia INPAME Senec

Práca v hospici zahŕňa medicínsku a ošetrovateľskú starostlivosť poskytovanú lekárom, špecialistom paliatológom a zdravotnou sestrou, ako aj psychologickú, sociálnu a duchovnú podporu, pri ktorej participujú v prípade potreby psychológ, sociálny pracovník či duchovný. Často tiež dobrovoľníci. Tím je k dispozícii v ideálnych podmienkach aj v domácom prostredí 24 hodín denne, 7 dní v týždni a je schopný predvídať a kompetentne riešiť všetky situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pacientovi a rodine prináša maximálnu možnú istotu v tom, že čokoľvek sa udeje, majú sa vždy na koho obrátiť.

Je lepšie, ak človek umiera v kontrolovanom prostredí nemocnice alebo doma? Ako je to s paliatívnou starostlivosťou v domácom prostredí?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • či je dobré snažiť sa predĺžiť život za každú cenu;
  • aká životná filozofia pomáha odborníčke v oblasti paliatívnej starostlivosti;
  • akú chybu z nevedomosti robia ľudia najčastejšie;
  • aký má názor na dobrovoľné ukončenie života, ak je človek nevyliečiteľne chorý.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac