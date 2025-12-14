Dokáž, že o Slovensku vieš viac ako ostatní: Na základné otázky odpovie zle 9 z 10 ľudí

Odpoveď je jednoduchá, ale nie každý si na ňu spomenie, pretože mnohé informácie považujeme za samozrejmosť, hromadia sa nám v hlave a postupne sa vytrácajú. Potom príde deň, keď si uvedomíme, že sme zabudli hlavné mesto Švajčiarska, meno predposledného amerického prezidenta, alebo presný rok vzniku nášho štátu.
Za takéto výpadky sa hanbiť netreba – stáva sa to naozaj každému. V dnešnom kvíze je však otázok desať a ak odpoviete zle na väčšinu z nich, je to signál, že nastal čas oprášiť si základné vedomosti o krajine, v ktorej žijete. Koľko bodov dokážete získať vy?
