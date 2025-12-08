Dočkali sme sa: Už o pár dní obnovia vlaky na vyťaženej trati. Cestujúci už nebudú jazdiť autobusmi

Foto: TASR - Roman Hanc

Martin Cucík
TASR
Cestujúcim sa výrazne zvýši komfort cestovania.

Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné je dokončená. Vlaky na nej budú premávať od 14. decembra. Potvrdil to minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v pondelok v Humennom.

Práce na modernizácii železničnej trate na Zemplíne v hodnote 221 miliónov eur z Plánu obnovy sa začali v máji 2023. Počas stavebných prác vlaky na trati nepremávali a cestujúci museli využívať náhradnú autobusovú dopravu.

Máme tu novú modernú trať, plne elektrifikovanú, s maximálnou rýchlosťou 120 kilometrov za hodinu. To, že sa zrušilo prepriahanie vlakov na tejto trati, výrazne zrýchli cestu do práce či domov. Teším sa, a od nedele verím, že sa budú tešiť aj všetci obyvatelia tohto regiónu,“ uviedol minister.

Foto: SITA/Národná rada SR

Pre cestujúcich to znamená koniec náhradnej dopravy. Generálna riaditeľka Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ivana Piňosová uviedla, že pred výlukou využilo túto trať približne milión cestujúcich. Cieľom je získať späť čo najviac z nich, aby opäť začali využívať vlaky, keďže počas výluky prešli na iné druhy dopravy.

Vďaka modernizácii trate medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným sa na linke Košice – Humenné rozšíri ponuka spojov na 20 vlakov denne, pričom v rannej špičke budú jazdiť v hodinovom intervale. Cestujúci budú mať navyše pohodlné prestupy v Košiciach na vlaky do Bratislavy a v Humennom na spoje smerom na Medzilaborce či Stakčín,“ doplnila.

Meškanie takmer pol roka

Pôvodný termín dokončenia, stanovený na 30. júla, bol predĺžený do 13. decembra z dôvodu nevyhnutných stavebných úprav mostných objektov a zistených geologických okolností. Projekt zahŕňal rekonštrukciu železničného zvršku a spodku v úseku Bánovce nad Ondavou – Strážske, modernizáciu staničného zabezpečovacieho zariadenia v Michalovciach, elektrifikáciu trate Bánovce nad Ondavou – Humenné a ďalšie súvisiace práce.

Stavba zahŕňala nielen elektrifikáciu 33,5 kilometra trate, ale aj komplexnú rekonštrukciu železničného zvršku a spodku, modernizáciu staníc, výmenu výhybiek, obnovu mostov, priepustov a zabezpečovacích zariadení. Zvýšenie traťovej rýchlosti na 120 km/h znamená nižšie náklady a bezpečnejšiu prevádzku,“ priblížil námestník generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pre rozvoj a informatiku Jozef Veselka.

V rámci modernizácie sa realizovali aj rozsiahle práce na mostoch, priecestiach, priecestných zabezpečovacích zariadeniach, výhybkách, trakčných meniarňach či informačných systémoch. V železničných staniciach Humenné a Michalovce vznikli nové bezbariérové a mimoúrovňové prístupy na nástupištia, vrátane podchodov, osvetlenia, informačných systémov či prvkov pre slabozrakých a imobilných cestujúcich.

ŽSR v máji 2023 podpísali zmluvu o dielo so spoločnosťou ELTRA, vo výške 216 070 505,52 eura bez DPH, spolufinancovanú z plánu obnovy a odolnosti. Súčasná zmluvná hodnota projektu je na úrovni 221 801 519,53 eura. Doteraz bolo uhradených 195 082 980,36 eura bez DPH, z čoho 185 113 982,31 eura tvoria prostriedky z Európskej únie a 9 968 998,05 eura boli vyplatené zo štátneho rozpočtu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom ánoAnalytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne draháNajrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac