Dôchodkový paradox: Mnohí o tomto nevedia a dostanú menej. Štát vám pre „úhrn súm“ nemusí doplatiť nič

Mnohí ľudia nepoznajú všetky princípy, ktoré sa spájajú s výpočtom dôchodku. Mylne si tak môžu myslieť, že budú poberať oveľa viac, než v skutočnosti dostanú, a potom ostanú nepríjemne zaskočení. Týka sa to najmä tých, ktorí poberajú najmenej a spoliehajú sa na to, že im Sociálna poisťovňa dorovná sumu penzie do minimálnej.
Účelom minimálneho dôchodku je zabezpečiť poistencovi dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi, zatiaľ čo účelom pozostalostného dôchodku je zabezpečiť vdove/vdovcovi príjem v prípade úmrtia jej manžela/jeho manželky. Je tu však háčik, ktorý vyplýva z § 82b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
Ako to v skutočnosti funguje
Väčšina ľudí vníma minimálny dôchodok ako záchrannú sieť pre jednotlivca, ktorý dlhé roky pracoval za nízku mzdu. Logika by hovorila: „Pracoval som 30 rokov, môj starobný dôchodok je len 320 eur, štát mi ho dorovná na 412 eur.“ Sumy minimálnych dôchodkov sa každoročne menia a sú zverejnené v prehľadnej tabuľke Sociálnej poisťovne.
Ak niekto získa 30 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa mu automaticky zvýši dôchodok na 412 eur, ak získa 40 rokov, suma sa zvyšuje na 484,50 eura a napríklad v prípade 45 kvalifikovaných odpracovaných rokov je to suma 527,10 eura. O zvýšenie pritom netreba žiadať, ale Sociálna poisťovňa prepočíta sumu dôchodku sama a rozhodne, či máte na zvýšenie nárok.
Znie to jednoducho, no mnohí nepoznajú háčik v podobe písmena c) paragrafu 82b. Tento odsek totiž hovorí o „úhrne súm“ a teda o tom, že sa neposudzuje len samotný starobný dôchodok, ale všetky typy dôchodkov, na ktoré má posudzovaná osoba nárok.
Poďme si to ukázať na jednoduchom príklade:
Pani Mária odpracovala 30 kvalifikovaných rokov. Jej vlastný starobný dôchodok je vypočítaný na 350 eur.
- Scenár A (Slobodná/Rozvedená): Sociálna poisťovňa porovná jej 350 eur s hranicou minimálneho dôchodku (412 eur). Keďže má menej, štát jej doplatí 62 eur. Mária tak v konečnom dôsledku dostane dôchodok vo výške 412 eur.
- Scenár B (Vdova): Pani Mária poberá po manželovi vdovský dôchodok 100 eur. Jej starobný dôchodok je stále 350 eur. Sociálna poisťovňa však sčíta: 350 + 100 = 450 eur. Jej výsledná suma tak bude vyššia než pôvodných 350 eur a posudzuje sa úhrn súm.
Výsledok: Keďže 450 eur je viac ako minimálnych 412 eur, pani Mária nedostane od štátu ani cent navyše. Už totiž nepoberá sumu, pre ktorú by bola odkázaná na hmotnú núdzu, a tak nespĺňa podmienku nároku na dorovnanie sumy na minimálny dôchodok.
Upozorniť tiež treba na to, že Sociálna poisťovňa prehodnocuje nárok na minimálny dôchodok pri každej zmene. To znamená, že počíta s oboma situáciami – situáciou A, kedy je pani Mária už vdovou a žiada o svoj starobný dôchodok a situáciou B, kedy pani Mária už poberá minimálny dôchodok a potom ovdovie.
Situácia A: Mária už je vdovou a žiada o svoj starobný dôchodok
Ak už pani Mária poberá vdovský dôchodok (napr. 100 eur) a práve teraz dovŕšila dôchodkový vek a požiada o svoj starobný:
- Poisťovňa jej vypočíta starobný dôchodok podľa jej odpracovaných rokov (vyjde jej napr. 350 eur).
- Tu prichádza na rad písmeno c) paragrafu 82b a úhrn súm. Poisťovňa tak vidí: 350 eur (starobný dôchodok) + 100 (vdovský dôchodok) = 450 eur.
- Poisťovňa preto zhodnotí, že jej celkový príjem je 450 eur, čo je viac ako minimálnych 412 €. Nárok na doplatok do minima preto nevznikne.
- Pani Mária bude dostávať svojich 350 eur + 100 eur.
Situácia B: Mária už poberá minimálny dôchodok a potom ovdovie
Môže nastať aj presne opačná situácia, kedy sa udalosti stanú naopak. Povedzme, že Mária už je na dôchodku a poberá minimálny dôchodok 412 eur (lebo jej vlastný bol len 350 eur, tak jej štát 62 eur doplácal).
- Zomrie jej manžel. Márii vznikne nárok na vdovský dôchodok (napr. 100 eur).
- Mária požiada o vdovský dôchodok. Sociálna poisťovňa ho prizná, ale v tom istom momente musí zo zákona prepočítať jej nárok na doplatok do minima.
- Nový výpočet: 350 eur (pôvodná suma, na ktorú mala nárok) + 100 eur (vdovský dôchodok) = 450 eur.
- Dôsledok: Štát jej v tomto momente prestane vyplácať doplatok 62 €, pretože jej celkový príjem presiahol 412 eur.
- Mária síce dostane vdovský dôchodok, ale „zmizne“ jej doplatok do minima. Jej čistý zisk zo smrti manžela nebude 100 eur, ale len 38 eur (100 – 62).
V konečnom dôsledku tak bude v oboch situáciách poberať rovnako, a hoci sa jej starobný dôchodok nikdy nezníži, pretože to nie je možné, stále sa môže znížiť, respektíve úplne zaniknúť doplatok, teda nárok na zvýšenie sumy na minimálny dôchodok. Tí, ktorí si mysleli, že pozostalostný dôchodok dostanú v plnej sume k už poberanému dôchodku, ktorý bol zvýšený na minimálny, tak ostanú sklamaní.
Zabúdať pritom netreba ani na súbeh nárokov, teda situáciu, kedy sa vypláca starobný a vdovský dôchodok súčasne (súbeh), a tým pádom sa v plnej sume vypláca ten vyšší a z nižšieho sa vypláca len polovica. V prípade pani Márie to teda bolo tých 100 eur, keďže jej vdovský dôchodok pôvodne predstavoval sumu 200 eur, ktorá bola nižšia než 350 eur, a tým pádom sa jej vdovský dôchodok vyplácal v sume jednej polovice.
Poslednou dôležitou informáciou je, že poberateľ minimálneho dôchodku má zákonnú povinnosť uplatniť si nárok na všetky ostatné dôchodky, na ktoré má nárok, takže tomuto prepočtu sa prakticky nedá vyhnúť. Ak by sa teda niekto rozhodol nárok na pozostalostný dôchodok zatajiť, zbytočne by tým len riskoval.
