Dobré správy z Poľska: Úrady musia uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí

Lucia Mužlová
TASR
Členské štáty musia uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ak bolo legálne uzavreté v inom štáte EÚ

Najvyšší správny súd Poľska (NSA) v piatok rozhodol, že úrady musia zapísať do registra manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v zahraničí. Zrušil tým predchádzajúce rozhodnutia odmietajúce takýto zápis, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Prípad sa týka dvojice Poliakov, ktorí uzavreli manželstvo v roku 2018 v Berlíne a po návrate do vlasti požiadali o prepis sobášneho listu do poľského registra. Úrad ich žiadosť zamietol s odôvodnením, že poľské právo manželstvá osôb rovnakého pohlavia neuznáva.

Poľská ústava totiž definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. „Manželstvo ako zväzok muža a ženy, rodina, materstvo a rodičovstvo sú pod ochranou a starostlivosťou Poľskej republiky,“ píše sa v ústave.

„Podľa názoru rozhodujúceho súdu nemožno toto ustanovenie považovať za absolútnu prekážku uznania manželstva osôb rovnakého pohlavia uzavretého v inej krajine EÚ,“ uvádza v zdôvodnení rozsudku sudca Leszek Kiermaszek.

Súdny dvor to povedal jasne

Dodal, že inštitút manželstva, chápaný ako zväzok muža a ženy, je pod osobitnou starostlivosťou a ochranou Poľskej republiky; z toho však nemožno vyvodzovať zákaz uznávania zväzkov rovnakého pohlavia, ktoré boli uzavreté v zahraničí.

Najvyšší správny súd v roku 2023 požiadal o výklad Súdny dvor Európskej únie, ktorý v novembri 2025 rozhodol, že členské štáty musia uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia, ak bolo legálne uzavreté v inom štáte EÚ.

Po vrátení prípadu súd zrušil rozsudok varšavského správneho súdu aj rozhodnutie úradu a nariadil vykonať prepis sobášneho listu do registra do 30 dní od doručenia spisu.

Opozičná strana Právo a spravodlivosť už ohlásila, že podá na Ústavný súd podnet týkajúci sa výkladu ústavného ustanovenia o manželstve zo strany Najvyššieho správneho súdu. Splnomocnenkyňa vlády pre veci rovnosti Katarzyna Kotula z Ľavice rozhodnutie súdu označila za krok smerujúci k plnej rovnosti.

