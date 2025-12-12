Do ulíc vyrazili prvé žandárske hliadky: Posily pre políciu budú pôsobiť po celom Slovensku

Aktuálna správa
Dana Kleinová
TASR
V rámci Žandárskeho zboru aktuálne dokáže pôsobiť 40 hliadok.

V piatok večer nastúpili do služby naprieč Slovenskom prvé žandárske hliadky. Počas prvej služby je ich nasadených sedem – dve v Malackách, jedna v Bánovciach nad Bebravou, dve v Kapušanoch a ďalšie dve v Slovenskej Ľupči. Na tlačovej konferencii v Malackách o tom v piatok večer informovali minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

„Do dnešného dňa sa prihlásilo viac ako 1100 profesionálnych vojakov, viac ako 250 policajtov, ktorí sú v aktívnej službe, ale aj ďalších viac ako 200 policajtov, ktorí sú čerstvo po aktívnej službe. Máme záujem aj o ďalších. Do dnešnej dňa sme vycvičili viac ako 340 už aktívnych žandárov, ktorí budú postupne nasadzovaní do jednotlivých služieb,“ uviedol Kaliňák.

Pôsobiť dokáže až 40 hliadok

Ako šéf rezortu obrany doplnil, v rámci Žandárskeho zboru aktuálne dokáže pôsobiť 40 hliadok. Znamenalo by to využitie približne 1500 vycvičených záujemcov.

Šutaj Eštok priblížil, že žandári budú pôsobiť pod vedením polície. Zdôraznil, že podobné zložky fungujú aj v iných krajinách. „Je to jedna zo súčastí tej mozaiky bezpečnostnej architektúry v rámci Slovenska. Je to Policajný zbor, sú to žandári a my dnes veľmi intenzívne diskutujeme aj s predstaviteľmi mestských a obecných polícií, aby sme ich kompetencie zásadným spôsobom posilnili,“ uviedol.

Žandári v službe pôsobia na služobných autách so žandárskym polepom. Aktuálne nosia vojenské rovnošaty so žltým rukávnikom. Kaliňák si nemyslí, že je potrebné, aby dostali uniformy, ktoré by sa viac podobali na policajné rovnošaty. Zdôraznil, že žandárov platí ministerstvo obrany tak, ako aj inde vo svete. Nevylúčil však, že v budúcnosti sa môže uniforma zmeniť.

Zákon o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti priniesol okrem zmien v aktívnych armádnych zálohách aj vznik Žandárskeho zboru. V tom môžu pôsobiť bývalí policajti či profesionálni vojaci vo svojom voľnom čase za finančnú odmenu. Žandári budú pomáhať polícii s udržiavaním verejného poriadku v riedko obývaných oblastiach, či na miestach, kde počty policajtov nie sú dostatočné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Brutálny útok pri Michalovciach: Polícia už má podozrivú, obeť je v kritickom stave. Utrpela bodné…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac