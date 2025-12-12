Brutálny útok pri Michalovciach: Polícia už má podozrivú, obeť je v kritickom stave. Utrpela bodné zranenia

Žena sa stala obeťou brutálneho útoku. Policajti z krajskej košickej kriminálky vyšetrujú prípad ako pokus o vraždu. Majú pritom už aj prvú podozrivú. Obeť skončila v kritickom stave.
Ako informoval portál tvnoviny.sk, včera krátko pred polnocou zasahovali v obci pri Michalovciach záchranári a polícia. Na miesto ich privolal telefonát na tiesňovú linku. Ten uskutočnila kamarátka 51-ročnej obete. Žena utrpela viaceré zranenia. Na tele mala viaceré bodné rany, najmä v oblastiach tváre, krku a kľúčnej kosti.
Prípad riešia ako pokus o vraždu
Na mieste mali byť aj ďalší dvaja ľudia, údajne pod vplyvom alkoholu. Polícia pritom mala zadržať aj podozrivú 41-ročnú ženu. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ pre podozrenie z obzvlášť závažného zločinu pokusu o vraždu. Podľa informácií portálu je 51-ročná žena v kritickom stave a bola prevezená do nemocnice v Michalovciach.
