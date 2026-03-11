Do Kyjeva pricestovala skupina Maďarov: Majú rokovať o Družbe, chýba im oficiálny štatút

Podľa Kyjeva však táto skupina nemá žiadny oficiálny štatút

Ukrajina v stredu potvrdila príchod skupiny Maďarov do krajiny po tom, čo Budapešť oznámila, že vyslala delegáciu na rokovanie o poškodenom ropovode Družba, ktorým sa ruská ropa prepravuje do Maďarska a na Slovensko. Podľa Kyjeva však táto skupina nemá žiadny oficiálny štatút, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Táto skupina nemá žiadny oficiálny štatút ani žiadne naplánované oficiálne stretnutia, takže je jednoznačne nesprávne nazývať ich delegáciou,“ povedal novinárom hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tichyj.

Chcú skontrolovať Družbu

Maďarské médiá informovali, že delegácia vedená štátnym tajomníkom ministerstva energetiky Gáborom Czepekom v stredu odcestuje na Ukrajinu, aby diskutovala o opätovnom spustení prevádzky ropovodu Družba, a ak to bude možné, aj skontrolovala jeho stav.

Czepek podľa servera index.hu uviedol, že delegácia rokovala v Bratislave s predstaviteľmi slovenského energetického sektora aj so zástupcami vlády.

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Zaistené ukrajinské peniaze zostanú v Maďarsku: Čakajú na otvorenie ropovodu Družba

