Do jedla jej dávali saponát, musela sa umývať bielidlom: Seniori držali ženu zajatú v garáži niekoľko rokov

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Žena prežila v rukách seniorov roky pekla.

Vo Francúzsku má polícia v rukách hrôzostrašný prípad. Žene sa podarilo ujsť z garáže a požiadať susedov o pomoc po tom, ako bola niekoľko rokov držaná proti svojej vôli. Prežila neuveriteľné hrôzy.

Dvojicu obvinili z únosu a mučenia

Ako informuje Mail Online, 45-ročnú ženu vo Francúzsku v garáži údajne násilím držal 82-ročný muž a 60-ročná žena. Dvojica bola obvinená z únosu a mučenia. Obeti sa podarilo ujsť 14. októbra večer, susedom zaklopala na okno a prosila ich o pomoc. Nemala na sebe takmer žiadne oblečenie. Susedia okamžite privolali políciu. Tá po príchode na miesto našla vychudnutú a podchladenú ženu v zlom stave.

Foto: Profimedia

Dvojica ženu najprv zamkla v dome, okradla ju o všetky peniaze, vyprázdnila jej bankové účty a oberala ju o sociálne dávky, píše web FranceBleu. Neskôr jej prikázala, že dom musí opustiť a musí ostať na dvore. Údajne si mohla vybrať, či bude v stane v záhrade alebo v garáži.

Bola nadrogovaná, do jedla jej dávali saponát

Žena žila v príšerných podmienkach. Spala len na ležadle, umývať sa musela bielidlom a v jedle, ktoré dostávala, bol saponát. Údajne bola aj nadrogovaná. Keď jej seniori dovolili vyjsť von, musela ostať na dvore niekoľko dní, aj keď pršalo a bolo chladno.

Ilustračná foto: Unsplash

Obeť sa vraj v roku 2022 rozviedla, a to je posledná oficiálna stopa, ktorá po nej v priebehu rokov ostala. Aj na bankových účtoch bol posledný pohyb v čase, keď boli peniaze prevedené na účet seniorky, ktorá ju držala proti jej vôli. Polícia prehľadala aj dom seniorov a údajne objavila dôkazy, ktoré svedčia o tom, že výpoveď zajatej ženy je vskutku pravdivá.

Prehľadali aj garáž, ktorej dvere boli zvonku zablokované kvádrami. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie, no zo strany seniorov malo dôjsť k niekoľkoročnému fyzickému, ale aj psychickému týraniu zraniteľnej osoby. Dvojici hrozí, že strávi zvyšok života za mrežami.

