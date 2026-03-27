Do fabriky v Martine, ktorá minulý rok skončila, prichádza investor. Sľubuje nové pracovné miesta

Spoločnosť ECCO Slovakia v Martine našla nového investora. V piatok boli na Mestskom úrade v Martine podpísané kúpnopredajné zmluvy so spoločnosťou WIA Slovakia, členom skupiny HYUNDAI WIA.
Generálny riaditeľ ECCO Slovakia Petr Milan po podpise zmlúv zdôraznil, že spoločnosť odovzdá areál novému majiteľovi už o niekoľko dní, čím zavŕši proces, ktorý sa začal pred necelým rokom. Nový investor plánuje presunúť a spustiť výrobu priamo v Martine počas najbližších mesiacov a nadviazať tak na bohatú priemyselnú tradíciu tohto miesta po tom, čo sa výroba obuvi v areáli ukončila v minulom roku.
Návrat výroby prinesie nové pracovné príležitosti
Oživenie areálu je považované za pozitívnu správu nielen pre mesto Martin, ale aj pre celý región Turiec. Návrat výroby prinesie nové pracovné príležitosti a podporí vznik ďalších miest v dodávateľských a servisných odvetviach. ECCO Slovakia oceňuje, že lokalita bude opäť využitá na svoj pôvodný účel a prispieva k ekonomickému rozvoju regiónu.
Posilnenie výroby v oblasti strojárskej výroby a automotive sektora podľa Milana predstavuje správny krok vzhľadom na význam tohto výrobného segmentu v Žilinskom kraji.
Milan ešte vyjadril poďakovanie všetkým zamestnancom, mestu Martin, rôznym úradom, inštitúciám i partnerom za profesionálny a konštruktívny prístup, ktorý umožnil nájsť nové využitie pre areál a tak prispieť k návratu pracovných príležitostí a investičného potenciálu regiónu.
Spoločnosť ECCO je rodinná, no globálne pôsobiaca firma, známa kvalitnou a pohodlnou obuvou. Sídlo má v Dánsku od roku 1963 a pôsobí na viac ako 100 trhoch so zameraním na výrobu kože a obuvi i maloobchod.
Wia Slovakia je európska pobočka spoločnosti Hyundai Wia a patrí do skupiny Hyundai Motor Group. Zameriava sa na výrobu homokinetických kĺbov pre automobilky Volvo, Mercedes, Hyundai a Kia. Výrobný závod má v obci Dolný Hričov.
