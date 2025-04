Do Dunaja, k vašim službám sa vracia obľúbená postava. Diváci si už mysleli, že sa na ňu zabudlo

Situácia v Dunaji, k vašim službám sa komplikuje, ale niektoré postavy predsa len nachádzajú svetlé chvíľky v temných časoch. V seriáli totiž kvitne láska a hoci sa taká Šarlota či Marína vo svojich partneroch sklamali, zdá sa, že to isté sa nedá povedať o Lukášovi Kudličkovi.

Posledná odvysielaná epizóda so sebou priniesla potešenie najmä pre divákov, ktorí od začiatku fandili Kláre a Lukášovi. Hoci sa sprvu zdalo, že mu predavačka nedá šancu a bude ďalej smútiť za zosnulým Petrom Kučerom, nakoniec si predsa len získal jej srdce. To sa však nepáči Edite. Iróniou je, že takýto problém nemala, keď sa dal Peter krátko po Johankinej smrti opäť dokopy s Klárou.

Príde na jej záchranu

Prvým z rodiny Kučerovcov, ak sa to tak dá nazvať, kto vedel o náklonnosti medzi Kudličkom a Klárou, bol Holubec, ktorému to prezradila Tereza. Ten si túto informáciu prekvapivo nechal pre seba a hoci Kláru v minulosti nazval „drzou opicou“, čím dal jasne najavo, že ju nemusí, Editu proti nej nepoštval. Tá sa to však nakoniec aj tak dozvedela vďaka ich rande v kine.

Edita Kláre vynadala, že slušná žena do kina s cudzím mužom nechodí a už vôbec nie, keď jej Kučerovci počas toho strážia dieťa. Hoci sa Klára snažila oponovať a povedala jej, že medzi ňou a Lukášom nič nie je, Edita si nedala povedať a prikázala jej zbaliť si veci a vypadnúť.

Dalo by sa tak očakávať, že sa Klára pobalí a odíde bývať do penziónu k Eve a Alenke. Ukážka k ďalšej epizóde však napovedá, že jej kroky budú smerovať inam. Do deja sa totiž vracia Ernest, Klárin otec. Ten už prakticky celú sériu v seriáli absentuje a očakávalo sa, že opravuje kaštieľ za peniaze, ktoré vyhral v lotérii. Ako to však už v tomto seriáli býva, jeho návrat znamená, že je v deji opäť potrebný a bude mať dôležitú úlohu.

Zdá sa, že nielen Klára bude vedieť o Lukášovej komplikovanej rodinnej situácii, ale čoskoro to bude aj naopak. Navyše Ernest so sebou prinesie aj tajomstvá z Editinej minulosti. Vyzerá to tak, že Klára bude mať nakoniec ešte nad ňou navrch, čo sa informácií týka.