Dnes sa vrátia na Slovensko búrky. Nebudú na celom území, zasiahnu len túto oblasť

Pár dní sme sa tešili zo slnečného počasia bez búrok, no to sa čiastočne dnes zmení. Na naše územie prichádza tlaková níž, ktorá prinesie vlhkosť a tá spôsobí prehánky a búrky.

Ojedinelé búrky

Tieto búrky, ako informuje iMeteo, nebudú také výrazné ako v minulom týždni. Tlaková níž prinesie viac vlhkosti nad naše územie ako na začiatku týždňa a síce sa búrky vyskytnú, no nemali by byť nebezpečné.

Modely ukazujú, že sú tiež dobre lokalizované a tak by aj dnes malo na väčšine územia Slovenska panovať prevažne slnečné počasie.

Búrky na Slovensku by mali vznikať okolo poludnia a sústrediť by sa mali do horských oblastí. Najvyššie riziko je na Horehroní oblasti Gemera, Spiša a Šarišu. Ojedinele sa však búrky môžu vyskytnúť aj v iných oblastiach.

Zajtra by sa malo počasie upokojiť a ďalšie búrky by mali prísť až v závere týždňa.