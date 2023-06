Vyslobodili dvoch Holanďanov, ktorí napriek zákazu vošli a uviazli v bani v Košiciach. Mali šťastie, že prežili

Hasiči aktuálne zasahujú v nevyužívanej košickej bani Bankov, zasypať tu malo dvoch ľudí. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk. Ako pre TASR povedal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach, oboch sa podarilo vyslobodiť a neutrpeli žiadne zranenia.

„Podľa oznámenia sa sem vybrali na výlet, pričom zostali zasypaní. Príslušníci HaZZ sú ešte na mieste,“ povedal dôstojník ešte večer.

TV noviny upresňujú, že dvaja muži boli Holanďania, ktorí sa do bane vybrali za dobrodružstvom. Prekonali zátarasu a vošli do nej, napriek tomu, že vstup do nej je zakázaný.

Muži mali šťastie

Keď si pracovníci v okolí všimli, že vchod do bane je otvorený, bez toho aby vedeli, že muži sú vnútri, vstup do bane zatarasili tonami zeminy. Muži v bani mali šťastie, že mali mobil a signál a dokázali privolať pomoc. Po vyslobodení skončili na policajnej stanici.

V bani Bankov sa v minulosti ťažil magnezit. Povrchová a podzemná ťažba bola ukončená koncom 90. rokov minulého storočia.