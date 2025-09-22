Dnes sa budeme potiť, v stredu triasť od zimy: Vyťahujte bundu, Slovensko čaká prudký pád teplôt. Leto sa s nami lúči

Foto: Pixabay

Nina Malovcová
Posledný horúci deň tohto roka je tu.

Dnes je deň, ktorý sa do pamäti mnohých zapíše ako posledný nádych leta. Slovensko sa prebúdzalo do slnečného rána, no aj keď budú teploty počas dňa ešte pripomínať prázdninové chvíle, ide o symbolickú rozlúčku s horúčavami. Už zajtra sa počasie zlomí a čaká nás prudké ochladenie, ktoré ukončí sériu rekordne teplých septembrových dní.

Ako upozorňuje portál iMeteo, uplynulé dni bolo počasie v Európe pod vplyvom mohutnej tlakovej výše. Tá sa postarala o stabilné, prevažne slnečné a nezvyčajne teplé počasie. Prúdil k nám vzduch zo severnej Afriky, ktorý mal za následok, že záver septembra vyzeral ako horúci júl. Na Slovensku padali denné teplotné rekordy a ľudia si mohli užívať popoludnia s hodnotami vysoko nad +25 °C.

Posledná príležitosť užiť si leto

Dnes si teda môžeme ešte naplno vychutnať leto, pretože denné maximá sa dostanú až na +24 až +30 °C, no už teraz je jasné, že ide o poslednú príležitosť. Od západu sa totiž rýchlo približuje studený front, ktorý sa včera postaral o výrazné búrky vo Francúzsku.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Tie boli natoľko silné, že spôsobili škody, keď prudké lejaky zaplavovali ulice. Problémy hlásili aj z niektorých oblastí Nemecka a severu Česka. Dnes sa búrky presunú nad Alpy a do Talianska, Slovensko ich ešte nepocíti, no to neznamená, že sa nás zmena netýka.

Zajtra príde citeľný zlom

Už zajtra totiž budeme cítiť rozdiel. Aj keď front nebude prinášať výrazné zrážky, z teplotného hľadiska bude veľmi markantný. Maximá, ktoré dnes dosahujú až +30 °C, zajtra poklesnú približne o 6 °C. Najvyššie denné teploty sa zastavia medzi +18 až +24 °C, čo bude prvý náznak toho, že leto definitívne odchádza.

Najväčší zlom však príde v stredu, keď sa prílev studeného vzduchu od severozápadu ešte zosilní. Teploty v priebehu dňa sa budú pohybovať už len medzi +11 a +18 °C. V priebehu dvoch dní tak Slovensko zažije skokový pokles až o 12 °C, čo už zreteľne pocítime všetci. Navyše, západ krajiny bude v stredu čeliť aj upršanejšiemu počasiu, čo atmosféru jesene ešte umocní.

Tropické dni sa už nevrátia

Meteorológovia sa zhodujú, že nejde o prechodný jav. Tropické teploty, teda hodnoty nad +30 °C, ktoré sme na Slovensku zažívali v posledných dňoch, sa už tento rok nevrátia. V októbri je to vylúčené, pretože slnko je už príliš nízko a z hľadiska ročného obdobia je nemožné, aby sa extrémne horúčavy zopakovali.

Foto: Unsplash

Ak patríte medzi ľudí, ktorí sa netešia na sychravé počasie, teplé bundy a klzké plochy, dnešok si užite naplno. Od zajtra sa pripravte na to, že Slovensko ovládne jesenné počasie.

Bude chladnejšie, viac oblačno a miestami aj daždivo. Po dlhých a nezvyčajne horúcich dňoch sa tak krajina preklopí do obdobia, ktoré prinesie nielen farebnú prírodu, ale aj oveľa chladnejšie rána a večery. Leto 2025 sa teda oficiálne končí dnes a na ďalšie horúčavy si budeme musieť počkať až do budúceho roka.

