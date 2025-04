Diváci Bez servítky v tom majú jasno: Jedného súťažiaceho ľutujú a jeho súperku zas vo veľkom kritizujú

Hoci je relácia Bez servítky prioritne o varení, veľakrát sa situácia v nej zdramatizuje a netreba zabúdať ani na taktizovanie či konflikty medzi súťažiacimi. Minulý týždeň si od nich mohli diváci oddýchnuť vďaka zoskupeniu súťažiacich z Pečie celé Slovensko, ktorí medzi sebou bez problémov vychádzali, no tento týždeň sa šou opäť vrátila k dráme.

Tento týždeň varí pätica súťažiacich v zostave Emily, Samo, Dušan, Sarah a Viktória. Posledná zmienená súťažiaca pritom na Slovensko doniesla kúsok Ukrajiny a svojim súperom pripravila tradičné ukrajinské jedlá. Boršč ani halušky však súperov nenadchli a jej deň skončil kritikou.

„Tento týždeň oželiem. Otrasní súťažiaci,“ priznala diváčka po epizóde, v ktorej varila Viktória. Ďalšia sa pridala: „Celá partia o ničom, takých sem radšej nedávajte.“ A nakoniec sa v komentároch objavila aj predzvesť, ktorá sa do bodky naplnila. Diváčka totiž písala: „V tomto týždni sa bude asi zbytočné vyjadrovať k vareniu aj k súťažiacim, je to akási čudná skupina, samí kritici. A asi to bude zo dňa na deň horšie.“

Situácia sa totiž vyostrila v stredu, keď varil Samo.

Diváci majú zo súťažiacich zmiešané pocity

V komentároch z predošlých dní bolo zjavné, že diváci najviac čakali na deň, keď bude variť Sarah. Práve ju totiž považovali za najväčšiu kritičku, no rýchlo sa ukázalo, že sa mýlili. U Sama doma najviac kritizovala Emily a to až natoľko, že z toho ostatní súťažiaci, vrátane Sarah, zostali v šoku.

Rovnako šokovaní boli aj diváci, ktorí sa do Emily rýchlo pustili a zároveň písali, ako veľmi ľutujú Sama, že si musel niečo také od nej vypočuť. „Ešte v pondelok som vedkyňu ľutoval, ako ju dali dole, ale dnes, keď z huby vypustila spojenie „kus hov*a“, klesla u mňa na samé dno,“ vyjadril sa v komentároch divák na adresu Emily. „Pani „Bonvivani“ vedkyňa a „kus hov*a“, dá sa klesnúť hlbšie?“ pridala sa iná diváčka. „Vedkyňa sa ukázala ako „sedlaňa“ hlúpa,“ zhodnotila tretia.

„Toto vyjadrovanie jednej dospelej ženy za stolom je vrchol, a že foodblogerka. Nech sa najprv slušne správať naučí za stolom,“ pokračovali reakcie divákov. Naopak Sama v komentároch ľutovali. „Chlapec sa snažil, snaha sa cení. Mne ho bolo ľúto,“ písala napríklad diváčka. „Treba oceniť aj snahu!“ súhlasila ďalšia.