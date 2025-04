Jakub Švec má na svoje postavy jasný pohľad. Prezradil, čo si myslí o Julovi aj Igorovi, jeho slová vás prekvapia

Má len 26 rokov, no rozhodne sa zapísal do pamäti divákov. Najprv ho spoznali ako Lea, pacienta s rakovinou, v seriáli Červené pásky a neskôr svoj mladý vek využil aj v seriáloch Oteckovia či Pán profesor. Skutočná sláva však prišla až po tom, ako začal hrať nie práve obľúbenú postavu v dobovom seriáli Dunaj, k vašim službám.

Z neobľúbeného Jula sa stal doktor Igor v seriáli Sľub. Reč je o Jakubovi Švecovi, ktorý je v súčasnosti už stálicou televíznych obrazoviek. Najnovšie talentovaný herec poskytol rozhovor pre portál Topky, v ktorom prezradil pár detailov zo svojej kariéry, ale vyjadril sa aj k postavám zo seriálov. Mnohých prekvapia najmä jeho slová o Julovi.

Rád sa premieňa na rôzne postavy

Počas rozhovoru mal Jakub v ušiach náušnice, niečo čo rozhodne diváci v žiadnom zo seriálov nevideli, a aj to je ukážkou toho, akou veľkou premenou si herec vždy prejde, aby sa prispôsobil požiadavkám na jeho postavu. „Mňa vždy baví taká vec, že vlastne v každom nejakom televíznom/filmovom projekte vyzerám úplne inak,“ priznal herec a dodal, že najviac ho teší, že si ho vďaka tomu niektorí ľudia ani nespoja so všetkými jeho postavami a neuvedomujú si, že je to vždy on.

Čo sa týka seriálu Sľub, Jakub portálu prezradil, že sa na účinkovanie v ňom skutočne tešil. Povedal: „Veľmi som šťastný, alebo aj mám šťastie, že mi ponúkajú stále projekty alebo postavy, ktoré sú vždy úplne iné. Čiže sa stále musím púšťať do nových tém, do nových prejavov, do nového hereckého jazyka, takže ma to veľmi baví.“

Následne dostal Švec náročnú úlohu porovnať svoju postavu z Dunaja, k vašim službám a zo Sľubu a povedať, ktorú má radšej. Odpovedal: „Ľudsky mi je sympatickejší Igor. Čo ma na ňom baví, alebo mi príde inšpirujúce, je to, že je to človek, ktorý keď čelí nejakému problému alebo nejakej bolesti, ale nie svojej, ale niekoho iného, tak sa dokáže na toho človeka dívať veľmi súcitne.“ Zároveň vysvetlil, že Igor nie je niekto, kto človeka ľahko odsúdi a nahnevá sa, ale naopak sa mu snaží porozumieť.

Úloha v Dunaji, k vašim službám zas bola pre neho hereckou výzvou. „Je to človek, ktorý je absolútne iný než ja, a to vo všetkých možných smeroch,“ priznal Jakub o postave Jula, hoci dodal, že každý má v živote momenty, keď sa zachová ako Julo. „Julo je pre mňa väčšia výzva. Igor je akoby ľahšie pre mňa zvládnuteľný, ale aj sympatickejší, mne osobne,“ zhrnul herec na záver.