Diskontný reťazec mení stratégiu: Prepustí 1 800 zamestnancov, chce zastaviť pokles zákazníkov

Ilustračná foto: Pexels

TASR
Tomáš Čapák
Target zruší stovky pracovných miest.

Americký diskontný reťazec Target zruší 1 800 pracovných miest v snahe zefektívniť rozhodovanie a urýchliť iniciatívy, aby zastavil úbytok zákazníkov. TASR o tom informuje na základe správy AP.

Na budúci týždeň by malo dostať oznámenia o prepustení približne 1 000 zamestnancov. Reťazec okrem toho plánuje zrušiť ďalších približne 800 pracovných miest, uviedol hovorca spoločnosti.

To dohromady predstavuje približne 8 % firemnej pracovnej sily Targetu na celom svete, pričom väčšina dotknutých zamestnancov pracuje v centrále spoločnosti v Minneapolise, dodal hovorca.

Foto: Mike Kalasnik from Jersey City, USA, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Prevádzkový riaditeľ Michael Fiddelke, ktorý sa má 1. februára 2026 stať generálnym riaditeľom, oznámil znižovanie počtu zamestnancov vo štvrtok (23. 10.). Povedal pritom, že ďalšie podrobnosti budú zverejnené neskôr.

„Pravdou je, že komplexnosť, ktorú sme si časom vytvorili, nás brzdí,“ uviedol Fiddelke. „Príliš veľa vrstiev a prekrývajúcich sa prác spomaľuje rozhodovanie, čo sťažuje realizáciu nápadov.“

Zaostáva za reťazcom Walmart

Target, ktorý má v USA približne 1 980 predajní, zaostáva za maloobchodným reťazcom Walmart a internetovým gigantom Amazon, keďže zákazníci v reakcii na vysokú infláciu obmedzili svoje diskrečné výdavky.

Fiddelke označil prepúšťanie za „nevyhnutný krok pre budúcnosť Targetu“. Target vykázal stagnáciu alebo pokles porovnateľných tržieb (v prevádzkach otvorených viac ako rok) v deviatich z 11 predchádzajúcich štvrťrokov. V auguste reťazec oznámil, že v 2. štvrťroku sa jeho porovnateľné tržby znížili o 1,9 %, a čistý zisk klesol o 21 %.

Hovorca spoločnosti spresnil, že znižovanie počtu pracovných miest sa nedotkne žiadnych zamestnancov predajní ani pracovníkov v triediacich, distribučných a iných zariadeniach dodávateľského reťazca. Zamestnanci spoločnosti, ktorí prídu o prácu, budú dostávať mzdy a benefity do 8. januára.

