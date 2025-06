Dieťa na dvore uhryzol jedovatý had: Len šesťročného chlapca previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti

V chorvátskej obci Dvor uhryzol len šesťročného chlapca jedovatý had. Nešťastie sa malo odohrať v záhrade rodinného domu, kým sa chlapec hral.

Ako informoval Dnevnik, dieťa previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti. Tam mu bol podaný protijed aj antibiotiká.

Podľa chorvátskych správ mala chlapca uhryznúť vretenica. Rodičia zavolali záchrannú službu a následne bol transportovaný do nemocnice v Sisaku. Keďže mu had spôsobil opuch ruky, previezli ho do Záhrebu.

Lekári neskôr potvrdili, že je mimo ohrozenia života. Jeho stav má byť stabilizovaný.