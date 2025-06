Zabudnite na Jadran, na Slovensku vzniká nová piesočná pláž, okúpete sa tu úplne zadarmo: V tento deň nahoďte plavky

Horúca letná kúpacia sezóna sa blíži a možno ste ju už v uplynulých slnečných dňoch aj stihli odštartovať. Ak bývate v Liptovskom Mikuláši alebo v okolí, máme pre vás skvelé správy. Vzniká tu prvá mestská pláž, priamo na brehu Liptovskej Mary.

„Stojím na ihrisku pre plážový volejbal, čoskoro tu pribudne piesok. Našu prvú mestskú pláž otvoríme koncom mesiaca, práce stále prebiehajú. Vstup do vody je už pozvoľný, čoskoro ešte vytvoríme ostrovčeky s jemným štrkom, aby sme mohli pohodlnejšie relaxovať,“ informoval primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč na sociálnej sieti.

Bufety aj paddleboardy

Zažartoval, že to nebude ako na Makarskej, no na začiatok aj tak dobré. „Na pláži bude ihrisko pre plážový volejbal, dva bufety, požičovňa paddleboardov, prezliekarne aj suché toalety. Nájdete tam všetko, čo budete potrebovať. V budúcich rokoch postupne pribudne aj ďalšie vybavenie,“ doplnil. Na mieste bude dostupné parkovanie a z Podbrezín bude dokonca ľudí trikrát denne voziť plážový autobus. Ako vysvetľuje MY Liptov, vstup na pláž bude možný z mestskej časti Palúdzka.

Otvorenie prvej mestskej pláže v Liptovskom Mikuláši je naplánované na sobotu 28. júna. Primátor uviedol, že vstup bude bezplatný.

Ľuďom sa novinka pozdáva

Reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať a viacerí vzdali primátorovi poklonu a tento projekt hodnotia pozitívne. No našli sa aj takí, ktorí si vedia predstaviť ďalšie vylepšenia. „Aj dačo pre deti — kvalitné ihrisko — naplánujte“, stojí v jednom z nápadov. Niekto ďalší priznal, že by ho potešilo, ak by sa myslelo aj na rybárov.

Ak milujete čas strávený pri vode a nemáte možnosť vycestovať k Jadranu, aj takéto projekty vznikajúce na Slovensku dokážu príjemne potešiť. Minulý rok sme vás informovali o otvorení novej pláže neďaleko Lučenca, o ktorej sa tradovalo, že sa tu budete cítiť ako pri mori. Nachádza sa na brehu vodnej nádrži Ružiná a za nás vám ju odporúčame navštíviť všetkými desiatimi. Aj keď cestovanie po svete milujeme, aj u nás doma nájdeme miesta, ktoré stojí za to zažiť.