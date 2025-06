Deti sú obrovskou skúškou vzťahu. Zuzana Porubjaková otvorene prehovorila o krásnych aj ťažkých chvíľach manželstva

Láska nie je stále rovnaká a určite nie je bez chýb. Dlhodobé partnerstvá si prechádzajú rôznymi fázami, a to je úplne v poriadku.

Pre magazín Emma prezradila herečka Zuzana Porubjaková, ako vníma vzťah po rokoch, čo dokážu s partnermi urobiť deti a prečo je dôležité nezabúdať na seba, aj keď ste dvaja alebo viacerí.

Deti ako skúška, nie záchrana

Zuzana je so svojím partnerom od roku 2008 a päť rokov sú manželmi. Za ten čas toho spolu veľa prežili – aj krásne chvíle, aj tie náročnejšie. No práve deti podľa nej preveria vzťah úplne najviac. „Myslím, že deti sú obrovskou skúškou vzťahu, a že keď si niekto chce robiť deti preto, aby im to stmelilo vzťah, tak nie, je to naopak,“ hovorí úprimne.

Vzťah sa prirodzene posunie, keď sa objaví niekto, kto zrazu potrebuje všetku pozornosť. „Zrazu tí dvaja tam už nie sú iba sami pre seba, ale pozornosť ide na deti, a tak partnerstvo trpí,“ dodáva herečka.

Rovnováha medzi blízkosťou a slobodou