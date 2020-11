Detektívka, ktorá núti premýšľať: Skvelý film s hviezdami Harryho Pottera stavia divákov pred morálnu dilemu

Už je skalným pravidlom, že pútavý obsah svojim divákom neponúkajú len platené streamovacie služby, ale objavovať zaujímavé novinky možno aj prostredníctvom bežného TV vysielania. Jednou z nenápadných staníc je Epic Drama, ktorá už neraz divákom ponúkla pútavé filmy či seriály a v programe nepoľaví ani najbližšie obdobie. Epic Drama totiž už tento víkend odvysiela hviezdne obsadený televízny film, v ktorom si zahrali esá britského hereckého neba.

Divadelná hra J. B. Priestleyho – An Inspector Calls (Inšpektor sa vracia) – bola sfilmovaná už v klasickom spracovaní z roku 1954. V roku 2015 sa však k téme vrátila írska režisérka Aisling Walshová, ktorá ukázala, že kvalitné spracovanie nie je výsadbou dávnejších časov a že toto nadčasové dielo dokáže podať zrkadlo spoločnosti ktorejkoľvek doby ako aj jej jednotlivcom.

Hviezdne obsadenie na čele s Davidom Thewlisom, známeho okrem iného aj z filmov o Harrym Potterovi, v ktorých stvárnil postavu obľúbeného profesora Lupina. Vo filme Inšpektor sa vracia hrá práve inšpektora Gooleho, ktorý ako nepozvaný hosť prichádza na jednu rodinnú oslavu.

Divadelná hra vo filmovom spracovaní

Celý príbeh je zasadený do jednej noci v roku 1912, kedy rodina Birlingovcov oslavuje zasnúbenie svojej dcéry Sheily s Geraldom Croftom. To by okrem spojenia dvoch významných rodín znamenalo aj spojenie ich dvoch firiem, respektíve kapitálu.

Práve spojovanie majetku a moci bolo dlhé storočia najdôležitejším motívom svadieb, vrátane tých, ktoré pochádzali z trocha solventnejších rodín. Nezáležalo pritom na tom, či išlo o rodinu miestnych sedliakov alebo vysokej šľachty či panovníka.

Takže, ak sa dvaja mladí dediči firiem dajú dohromady viac-mennej dobrovoľne, je to ešte väčší dôvod k radosti. Tú však prekazí príchod inšpektora Gooleho, muža, ktorý vyšetruje samovraždu mladej dievčiny, zhodou okolností robotníčky, ktorá pracovala v továrni pána Birlinga. Inšpektor je vo svojich otázkach neoblomný a nezastaviteľný. Postupne odkrýva temné a hanebné tajomstvá, ktoré výrazne ohrozujú súdržnosť rodiny Birlingovcov aj povesť samotného továrnika.

Hviezdne obsadený projekt

Davidovi Thewlisovi vo filme sekundujú aj iní, nie menej výborní herci, z ktorých časť – Finn Cole, Patricia Winkerová, Sophie Rundleová sa už stretli v minulosti pri natáčaní seriálu Gangy z Birminghamu (v origináli Peaky Blinders). S Mirandou Richardsonovou sa zasa Thewlis stretol už pri natáčaní Harryho Pottera, kde stvárňovala novinárku Ritu Skeeterovú.

Ďalšia hviezda, Ken Stott si zase zahral v ďalšom celovečernom trháku, a to v Tolkienovej sérii Hobbit, kde Stott zažiaril v role jedného z trpaslíkov Thorinovej družiny, Balina. Za zmienku však stojí aj jeho nominácia na škótsku cenu BAFTA za výkon vo filme Hancock & Joan.

Film vychválili diváci aj kritici

Bravúrne natočený film Inšpektor sa vracia vás s najväčšou pravdepodobnosťou postaví pred morálnu dilemu, pri ktorej si položíte otázku, ako by ste sa v danej situácii zachovali vy. A aby toho nebolo málo, na záver zostanete v pomykove a nebudete vôbec vedieť, čo sa skutočne stalo, čo nie a kto vlastne bol záhadný inšpektor Goole. Aj samotný film sľubuje mysteriózne prvky a mráz po chrbte.

O kvalitách tejto detektívky svedčia aj prevažne pozitívne hodnotenia divákov naprieč filmovými webmi. Tunajší diváci snímke Inšpektor sa vracia udelili na ČSFD hodnotenie 79 %, na IMDb diváci hodnotili taktiež vysoko – až 7,7 z 10 bodov.

Hviezdne herecké obsadenie, skvelá réžia aj slávna divadelná predloha sľubujú veľkolepý filmový zážitok, ktorý si budete môcť vychutnať na televíznej stanici Epic Drama, a to konkrétne v sobotu 21. novembra o 21:00.

