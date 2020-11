Dokument o Grete Thunberg má zlé hodnotenia kvôli hlupákom, čo ho ani nevideli. Odovzdáva však dôležité posolstvo

Má množstvo fanúšikov, ktorí s jej názormi súhlasia, no na druhej strane aj množstvo neprajníkov. Obe tieto skupiny – a aj tí, ktorí nedajbože o azda najznámejšej aktivistke Grete Thunbergovej nepočuli a nevedia, o čo jej ide – majú teraz možnosť spoznať ju a jej plán lepšie vďaka novému dokumentu. Snímku o aktivistke však zrejme naprieč filmovými webmi zahltili iní aktivisti – tí, ktorí chcú jej názory umlčať.

V poslednom období dostali predplatitelia streamovcích služieb niekoľko zaujímavých dokumentárnych snímok, ktoré divákov upozorňujú na klimatické zmeny. Jedným z najčerstvejších prírastkov však nie je prírodopisný dokument o vplyvoch klimatických zmien na život na našej planéte. Je ním snímka, ktorá rozpráva príbeh dnes azda najznámejšieho človeka na Zemi, ktorý na klimatické zmeny upozorňuje. A rovnako nezvyčajne, ako sa Greta Thunberg pred pár rokmi rozhodla bojovať proti globálnemu otepľovaniu, rozhodli sa aj filmári poňať dokument o nej samotnej.

Nie je filmom o Grete, ale o jej cieľoch

Novinka I Am Greta sa k divákom bude dostávať pomerne ťažko. Nestojí totiž za ňou žiadny z veľkých hráčov na poli streamovacích služieb a tunajšie kiná po nej zrejme nesiahnu. Do kariet nehrá ani fakt, že tí, ktorí si dokumentárnu novinku budú chcieť pozrieť, sa musia spoliehať len na znalosť angličtiny a ani to, že od jej vydania sa to na filmových weboch len tak hemží nevraživosťou voči Grete. Nejde pritom o vôbec zlý film.

Snímka I Am Greta – ako jej názov napovedá – rozpráva príbeh azda najznámejšej aktivistky súčasnosti. Nejde však úplne od začiatku jej života, ale štartuje v momente, kde sa celá podstatná časť jej doterajšieho života začala – v jeden piatok pred švédskym parlamentom.

Greta Thunberg začala so školskými štrajkmi proti klíme, keď mala 15 rokov. Vždy v piatok nešla do školy, ale radšej si sadla na chodník pred švédsky parlament s transparentom a pár letákmi a požadovala zníženie emisií uhlíkových plynov a dodržanie Parížskej dohody o zmene klímy. Trvalo len niekoľko týždňov, kým si ju všimli médiá a aj ostatná verejnosť, čo vyústilo v začiatok medzinárodného hnutia Fridays for Future a najmasovejšie protesty za budúcnosť klímy. A práve pred švédskym parlamentom sa začína aj príbeh neobyčajnej dievčiny, ktorá si hrdo ide za svojím cieľom – zachrániť to, na čo všetci vysoko postavení muži a ženy zvysoka kašlú.

Pohľad do zákulisia najdôležitejších momentov

V podstate ja ťažké napísať, o čom I Am Greta je. Z jej súkromia príliš veľa neprezrádza, nedopĺňa fakty o klimatických zmenách a dokonca ani neukazuje pozadie organizovania protestov Fridays for Future. V najhlbšej podstate je to vlastne taký dokument o ničom a o všetkom zároveň.

Režisérom a hlavným tvorcom dokumentu je debutujúci režisér Nathan Grossman, ktorý sa rozhodol, že nebude zbytočne odkrývať súkromie Grety, ktoré by možno aj mnohí chceli poznať lepšie, ale pozrel sa na najdôležitejšie momenty jej života. (Napokon o súkromnom živote mladej aktivistky napísala vydarenú biografiu jej matka Malena Ernman.)

I Am Greta je tak sumárom jej doterajšej cesty a jej najznámejších verejných prejavov. Popritom ukazuje zábery, ktoré doposiaľ nikto nevidel – ako si Greta prejavy celkom sama pripravovala a chcela, aby boli čo najlepšie, ako sa snaží žiť čo najekologickejšie to ide, no najmä dôležitý aspekt toho celého – nedáva sa strhnúť masami a ďalej pokračuje v boji proti elitám a ich nečinnosti.

Obraz nebojácnej (aj keď nervóznej) Grety

Mnohých divákov prekvapí množstvo cenných záberov zo stretnutí s politickými špičkami a zábery na to, ako je Grete ich „veľkosť“ v podstate ukradnutá a jediným jej cieľom je presvedčiť ich o nutnosti záchrany planéty. Práve táto jej osobnostná črta je tým, čo svet potrebuje. Mnohí iní aktivisti by totiž v prítomnosti prezidenta Francúzska možno znervózneli a nedokázali mu povedať nič. Greta aj vďaka Aspergerovmu syndrómu zachováva chladnú hlavu a sústredí sa na to, čo musí svetu a ľuďom, na ktorých to všetko stojí a padá, povedať.

I Am Greta sleduje neľahkú cestu mladej školáčky za lepšou budúcnosťou pre nás všetkých. Ukazuje, že aj malé kroky sú významné a aspoň trošku zmeniť naše zaužívané návyky nie je ťažké – stačí sa trošku zamyslieť. Vrcholom dokumentu je jej neľahká cesta na summit OSN z Európy do New Yorku plachetnicou, na ktorom predniesla svoj azda najpamätnejší prejav. Či bol úspešný, ukáže až čas.

Film hodnotia odpadom tí, ktorí ho vôbec nevideli

Samozrejme, snímka od svojho vydania v piatok 13. novembra stihla na internete vyvolať vášnivé diskusie najmä na filmových weboch. Mnohí totiž snímku označili za nástroj, ktorým nám chcú názory mladej aktivistky filmári doslova nanútiť. Čo je však najsmutnejšie, ani v komentároch na filmových databázach sa Gretina osoba nevyhla oplzlým nadávkam na jej osobu. Mnohí tak pritom urobili bez toho, aby si film pozreli a náležite zhodnotili jeho kvality. Aj preto má táto snímka veľmi nepresné hodnotenia a väčšina nízkych udelených bodov vyplýva len z nepochopiteľnej nenávisti voči človeku, ktorého vlastne mnohí ani len nepoznajú. A napokon ani nechcú spoznať.

Za nás je snímka I Am Greta vskutku vydareným náhľadom do toho, ako sa z nenápadnej dievčiny sediacej na chodníku pred švédskym parlamentom stal hlas desiatok miliónov mladých ľudí jej generácie, ktorým osud planéty nie je ľahostajný. Je skvelé, že tento film vznikol a treba veriť, že dostane k čo najviac divákom. Aj keď sa to totiž na prvý pohľad nezdá, odovzdáva posolstvo, ktoré vás prinúti sa zamyslieť. Nielen nad tým, kam tento svet speje, ale najmä nad sebou samým.

Jasné, má svoje slabšie chvíľky, počas ktorých zrejme budete viac scrollovať sociálne siete, no ide o film, ktorý vám dá veľa, len sa nesmiete nechať strhnúť vlnou hejtu. Za nás však dokument I Am Greta rozhodne odporúčame. Nájdete ho na streamovacej službe Hulu alebo Amazon Prime za poplatok.