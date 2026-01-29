Detail, ktorý si v jednom z najobľúbenejších seriálov nikto nevšimol 20 rokov. Tvorcovia dávno prezradili, ako sa skončí

Foto: MovieStillsDB

Martin Kalinčák
Všimli ste si to?

Seriál Ženy z rodu Gilmorovcov už dlhé roky patrí medzi najobľúbenejšie oddychové seriály. No a potom, ako sa streamovacia služba Netflix dohodla s pôvodnou tvorkyňou a aj s hereckým obsadením na nakrútení pokračovania, ktoré príbeh riadne ukončí, fanúšikovia stále čakajú, že sa dočkajú aj ďalších nových epizód. Ale ani tie štyri od Netflixu vlastne neboli nutné. Viac ako 20 rokov si totiž nikto z divákov a fanúšikov neuvedomil jeden podstatný detail, ktorý predpovedal, ako to celé môže skončiť.

Veríme, že dej seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov (Gilmore Girls) zarytým fanúšikom detailne pripomínať netreba. Pôvodný seriál sa dožil siedmich sérií, ktoré vysielali v USA televízne stanice The WB a The CW v rokoch 2000 – 2007. Jeden z najukecanejších televíznych projektov vytvorila scenáristka Amy Sherman-Palladino, ktorá pri ňom ako hlavná tvorcovská sila stála prvých 6 sérií. Potom ale prišlo k výmene hlavnej scenáristky a siedma séria vznikala pod iným dohľadom. Siedma bola zároveň poslednou a viacerí fanúšikovia jej finále nepovažovali za plnohodnotné. Napokon aj samotná Sherman-Palladino hovorila, že mala v hlave od začiatku pripravený úplne iný koncept finále.

Foto: MovieStillsDB

Všetko sme mohli vytušiť dopredu

Takmer 10 rokov po televíznom finále práva získal streamovací gigant Netflix, ktorý sa rozhodol, že fanúšikov poteší 4 bonusovými epizódami, ktorými sa dej postáv z fiktívneho mestečka Stars Hollow nadobro uzavrie. Jeho pôvodná autorka tak mala konečne možnosť dej uzavrieť tak, ako plánovala (spoilovať nebudeme).

Ako sa ale ukázalo, to, akým smerom sa osud jednej z hlavných hrdiniek v budúcnosti uberie, bolo predpovedané už v tretej sérii. Vo finálnej epizóde totiž priateľka Rory (stvárnila ju Alexis Bledel) povedala, že každý môže skončiť v budúcnosti inak, ako sa to črtá počas štúdia na strednej. A ako sa ukázalo, Paris (stvárnila ju herečka Lisa Weil), ktorá tieto slová v tretej sérii seriálu vyriekla, mala pravdu.

Foto: MovieStillsDB

Paris totiž v epizóde predpovedala, že ten, kto je na strednej úspešný a jeho život sa zdanlivo rúti do úspešných vôd, môže skončiť horšie a v dospeláckom pracovnom živote môže trpko naraziť. A toto sa napokon s Rory aj stalo. Počas štyroch epizód na Netflixe v pokračovaní Gilmore Girls: A Year In the Life táto postava kariérne stagnovala a jej život pripomínal čokoľvek, len nie dokonalosť, akú si Rory so svojimi najbližšími predstavovala.

Foto: MovieStillsDB

To, ako napokon Rory skončí, tak mohli fanúšikovia vytušiť už pred viac než 20 rokmi. Ak by ste si chceli všetky epizódy seriálu Ženy z rodu Gilmorovcov pozrieť, nájdete ich na Netflixe.

