Desivý úkaz vystrašil obyvateľov Turca: Diskutuje sa o tornáde, zábery vo videu sú však nejednoznačné

Búrky počas uplynulých dní potrápili Slovensko. Spôsobili škody na majetkoch či dopravné komplikácie. Priniesli nebezpečné javy ako prívalové dažde, či tromby. V Turčianskych Tepliciach však ľudí vystrašil aj jeden jav, existuje podozrenie, že tam vzniklo slabé tornádo, informuje iMeteo.

Medzi trombou a tornádom existuje prepojenie, no majú zopár základných rozdielov. Tornádo začína trombou, pri nej sa však spustený lievik nedotkne zemského povrchu. Škody dokážu napáchať až menšie tornáda, ktoré sa spoja so zemským povrchom či strechami budov.

Tromby sú pozorovateľné na našom území celý týždeň. V Maďarsku ich napočítali až 40, potvrdili aj dve tornáda. Väčšie škody však nespôsobili.

Tornádo nad Turcom?

Z Turčianskych Teplíc sa portálu iMeteo ozval čitateľ, ktorý natočil video s možným tornádom. Jav však nie je možné jednoznačne identifikovať, no ku kontaktu so zemským povrchom mohlo dôjsť.

Vo videu sa stáča lievik k zemi, no nie je zrejmé, či sa dotkol zeme, je prekrytý stromom. No v jednom okamihu vidieť pohyb stromov pod lievikom. Kontakt so zemou potvrdil portálu aj ďalší čitateľ.