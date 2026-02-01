Desivý nález v Bratislave. V lesnom poraste ležalo telo muža so strelným poranením hlavy

V lesnom poraste na Kĺzavej ulici v bratislavskej miestnej časti Kramáre našli v nedeľu ráno mŕtveho muža. Informuje o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Katarína Bartošová.
Oznámenie prijali na linku 158 krátko po 08.00 h, vyslaní policajti nález potvrdili. „Na mieste sa nachádzalo pri strome telo muža bez známok života so strelným poranením v oblasti hlavy. V blízkosti muža sa nachádzala aj strelná zbraň,“ dodala policajná hovorkyňa.
Okolnosti prípadu polícia vyšetruje.
