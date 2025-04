Desaťtisíce Slovákov podpísali výzvu za zrušenie transakčnej dane: „Každé cinknutie z banky pripomína to babráctvo“

Transakčná daň dokázala niečo neuveriteľné – spojila Slovákov. Takmer všetci sa zhodnú na tom, že škodí takmer každému podnikateľovi a ohrozuje aj tých najmenších. V parlamente je už návrh zákona na jej zrušenie, ktoré podalo Progresívne Slovensko. Verejne vyzvalo aj Dankovu SNS, ktorá je voči dani kritická, aby ich návrh podporila alebo predložila vlastný.

„My, občania a občianky Slovenskej republiky, žiadame zrušenie tejto hlúpej transakčnej dane. Vyzývame koalíciu, aby tak urobili hneď a zastavili ďalšiu vlnu drahoty,“ píše sa na webe hlupadan.sk, za ktorým stojí Progresívne Slovensko.

Strana navrhuje zrušenie dane od 1. mája. V čase písania článku bolo pod výzvou podpísaných viac ako 24 000 ľudí.

Na webe peticie.sk sa nachádza aj ďalšia výzva, ktorá zbiera podpisy s rovnakým cieľom. Je ich však výrazne menej.

„Transakčná daň ničí podnikateľské prostredie a oberá nás všetkých o finančnú slobodu. Podľa prieskumov každý desiaty podnikateľ na Slovensku zvažuje ukončenie podnikania a mnohí ďalší plánujú presun firmy do zahraničia, najčastejšie do Poľska či Česka. Tento neprimeraný poplatok dusí inovácie, zdražuje služby a ohrozuje stabilitu našich rodín. Postavme sa spoločne proti nespravodlivému zaťažovaniu peňaženiek! Podpíšte petíciu a dajte politikom jasný odkaz: Zrušte transakčnú daň a podporte rozvoj namiesto odchodu firiem zo Slovenska,“ píše Pavol Kučák, ktorý za výzvou stojí.

Danko hovorí o nebezpečnom experimente

Už v prvý deň od zavedenia novej dane sa na sociálnych sieťach začali ozývať nahnevaní podnikatelia. Zverejňovali screenshoty svojich pohybov na bankovom účte, z ktorého im odchádza transakčná daň, alebo na prevádzky lepili cedule s výzvou pre zákazníkov, aby uprednostnili platbu v hotovosti. Priniesli sme vám samostatný článok o tom, ako sa „vracia doba kešu“.

Predseda koaličnej SNS začal už pred niekoľkými dňami hovoriť o tom, že túto daň treba zrušiť alebo zmeniť tak, aby sa nedotkla najmenších podnikateľov. Andrej Danko dokonca naznačoval, že existuje akási predbežná dohoda s ministerstvom financií o týchto zmenách. Minister financií však takéto debaty poprel.

„Transakčná daň doslova vybuchla. Zrušíme ju,“ napísal Danko ešte včera na svojom facebookovom profile. Podľa neho sú experimentálne dane nebezpečné a chce ich zrušiť pre živnostníkov a pre firmy s obratom do 100 000 eur. SNS pritom za zavedenie tejto dane hlasovala.

Denník N sa v rozhovore poslanca za SNS Romana Michelku pýtal, ako veľmi im na zrušení záleží a či im stojí za prípadné problémy v koalícii, ktorá sa len nedávno otriasla z niekoľko mesiacov trvajúcej krízy.

„Nehovorím, že v tejto chvíli je všetko napevno dohodnuté, ale transakčná daň je veľmi negatívne vnímaná, treba s tým niečo robiť,“ povedal Michelko.

Zároveň však dodáva, že sa chcú v koalícii dohodnúť. „My sme povedali, že nám toto nestojí za povalenie vlády, a toto naozaj nebude na povalenie vlády. Najhoršia vec alebo najvyšší nátlakový model, ktorý môžeme urobiť je, že aj bez nejakých dohôd môžeme dať tento zákon do parlamentu. Buď bude, alebo nebude podporený, ale to, samozrejme, nechceme robiť. My sa chceme najprv dohodnúť,“ povedal.