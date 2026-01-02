Deficit dosiahol 6,1 miliardy eur. Slovensko minulý rok hospodárilo lepšie, než sa pôvodne predpokladalo

Schodok štátneho rozpočtu dosiahol ku koncu minulého roka 6,109 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025, ktorý počítal s deficitom 6,279 miliardy eur, tak Slovenská republika hospodárila lepšie o 170 miliónov eur. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo financií (MF) SR na základe bilancie rozpočtu za celý rok 2025 na hotovostnej báze.
Rezort poukázal na to, že rozpočet na rok 2025 bol pripravovaný v druhej polovici roka 2024 a v tom čase ešte nebolo možné predpokladať negatívne ekonomické dopady, ktoré so sebou priniesli riziká v podobe obchodných vojen, ciel zo strany USA a negatívny vývoj ekonomík najväčších obchodných partnerov Slovenska. Negatívne vplyvy, ktoré priniesol tento „protivietor“, sa podľa MF podarilo do značnej miery vykompenzovať výrazným znížením výdavkov štátneho rozpočtu.
Obchodné vojny či recesie
„Rok 2025 bol z pohľadu vývoja ekonomiky mimoriadne náročný. Keď sme pripravovali rozpočet na rok 2025, ešte nikto netušil, aké následky budú mať neskoršie rozhodnutia amerického prezidenta. Obchodné vojny, clá zo strany USA a balansovanie na hrane recesie našich najväčších obchodných partnerov – Nemecka a Rakúska – to všetko výrazne zasiahlo našu ekonomiku.
Aj napriek tomu, že tieto faktory ovplyvnili najmä výber daní a rovnako aj ekonomický rast Slovenskej republiky, tak sa nám podarilo dodržať schválený rozpočet a dokonca hospodáriť o desiatky miliónov eur lepšie,“ zhodnotil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).
Ako ďalej informovalo MF, štát získal ku koncu decembra minulého roka príjmy v celkovej výške 27,254 miliardy eur, čo bolo oproti schválenému rozpočtu o 367 miliónov eur menej. Nižšie ako rozpočtované boli aj výdavky, a to o 537 miliónov eur, keď dosiahli celkovú sumu 33,363 miliardy eur.
„Daňové príjmy celkovo dosiahli výšku 20,654 miliardy eur. Z toho najvýznamnejší objem tradične dosiahla daň z pridanej hodnoty, a to na úrovni 10,713 miliardy eur,“ priblížilo ministerstvo. Daňové príjmy na hotovostnej báze boli vlani oproti schválenému rozpočtu nižšie o 1,799 miliardy eur.
Tento výpadok sa však podľa MF podarilo takmer úplne kompenzovať nižšími výdavkami na spotrebu vlády o 1,388 miliardy eur, transferom pre Sociálnu poisťovňu o 295 miliónov eur, ako aj nižšími nákladmi na obsluhu štátneho dlhu o 81,3 milióna eur.
Príjmy štátneho rozpočtu v rámci prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti dosiahli v minulom roku 1,97 miliardy eur a príjmy z rozpočtu EÚ predstavovali 2,408 miliardy eur, vyčíslil rezort financií.
