Dátum je jasný: Raši vyhlási spojené samosprávne voľby, budú sa konať v októbri

Lucia Mužlová
TASR
Tento rok nás čakajú voľby.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra. Na tento termín ich vyhlási predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD). Uviedol to pre TASR. Voľby zástupcov v mestách, obciach a samosprávnych krajoch budú opäť spojené, konať sa teda budú v jeden deň.

Šéf parlamentu zatiaľ voľby oficiálne nevyhlásil, musí tak urobiť najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. V roku 2022 si Slováci zvolili primátorov, starostov, šéfov krajov a poslancov zastupiteľstiev na štvorročné volebné obdobie. Spojené voľby sa vtedy konali prvýkrát.

Volíme si primátora, starostu, poslancov aj predsedov samospráv

„Už v októbri minulého roka som deklaroval, že predĺženie súčasného volebného obdobia v našich samosprávach, teda pre našich starostov, primátorov a predsedov krajov, by mohlo byť právne spochybniteľné a nebolo by ústavne čisté. Preto voľby do samospráv vyhlásim na 24. októbra 2026 v súlade s platným zákonom,“ uviedol pre TASR Raši.

Voliči si budú vyberať starostu, respektíve primátora, poslancov obecného, respektíve mestského zastupiteľstva, ako aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev.

Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Pre samosprávne voľby nie je možné vybaviť si hlasovací preukaz. Voliči teda budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska.




