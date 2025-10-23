Dara Rolins otvorene prehovorila o mužovi, ktorý jej najviac ublížil. Z bolesti sa zrodilo niečo, čo dnes považuje za dar

Minulosť ju síce skúšala, no práve vďaka nej sa naučila odpúšťať, veriť sebe a vážiť si to, čo má.

Speváčka Dara Rolins má za sebou niekoľko známych vzťahov, no len jeden ju poznačil najviac. Po rokoch prehovorila o bolesti, zrade, ale aj o tom, že nakoniec všetko malo svoj hlboký zmysel.

V podcaste rádia Európa 2 sa Dara otvorene rozhovorila o svojich životných skúsenostiach a o tom, ako sa dokázala vyrovnať s minulosťou. Zaspomínala si aj na rozchod s otcom svojej dcéry Laury, hudobníkom Matějom Homolom, ktorý pre ňu znamenal jeden z najťažších momentov v živote.

 

Muž, ktorý jej zlomil srdce

Dara Rolins otvorene priznala, že práve Matěj Homola bol mužom, ktorý v jej živote zanechal najhlbšiu stopu – lásku, radosť aj bolesť. Ich vzťah bol vášnivý, úprimný a pre ňu nesmierne dôležitý. O to ťažšie niesla, keď sa skončil. „Stali sa mi veci, že muž, ktorý bol pre mňa extrémne dôležitý a vybrala som si ho s vedomím, že je to proste tá pravá láska, tak mi ublížil. Vlastne, dá sa povedať, že zo všetkých najviac. Ale pritom je medzi nami doteraz extrémne puto,“ hovorí speváčka.

 

Dara zdôraznila, že ich spája niečo, čo nikdy nezmizne – dcéra Laura. Práve vďaka nej dnes chápe, že všetko v jej živote malo svoj dôvod. „Rozprávam o mojej dcére Laure a o Matějovi, s ktorým ju mám a dnes s odstupom času, Laura už má 17 rokov, môžem povedať, že totálne som pochopila, prečo som stretla práve jeho a prečo mám Lauru práve s ním. Lebo sa Laura narodila z ohnivej lásky. To nejde poprieť,“ prezradila v podcaste.

Aj keď ich partnerský vzťah nevydržal, Dara oceňuje, že Homola obstál v role otca. „To, že to nám ako dvojici, partnerom úplne neklaplo, to je jedna vec, ale zase zafungoval dokonale v úlohe otca. A nedokážem si predstaviť v rámci mužov, ktorých som stretla pred ním aj potom, kto iný by bol taký dokonalý,“ priznala.

 

Speváčka dnes vníma toto obdobie, ako dôležitú lekciu, ktorá ju naučila veľa o sebe, o láske aj o tom, ako si zachovať vnútorný pokoj. „To je pre mňa, že boli tam slzy a pomsty a neskončilo to, ako si to človek naplánuje. Na konci si poviem, že to všetko stálo za to a Laura je fantastická, a preto, že ju mám s ním,“ dodala s pokojom a vďačnosťou.

Dara a Matěj tvorili pár od roku 2005 a spočiatku pôsobili ako ideálna dvojica. Po piatich rokoch však prišiel rozchod, za ktorým stála nevera. Speváčka sa o nej dozvedela z médií, čo bolo o to bolestivejšie. Dnes sa však na celú situáciu dokáže pozerať s odstupom a pochopením.

Zrada, ktorú musela prežiť

