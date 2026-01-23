Dánski vojaci v Grónsku dostali jasný rozkaz: V prípade americkej invázie budú brániť ostrov

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
SITA
Civilné aj vojenské lietadlá prepravovali do Grónska vojakov a vybavenie.

Dánski vojaci vyslaní vládou do Grónska dostali rozkaz byť pripravení na boj pre prípad útoku Spojených štátov na autonómne územie Dánskeho kráľovstva. V piatok to uviedla dánska verejnoprávna stanica DR.

Podľa DR armáda minulý týždeň nariadila, aby boli vojaci v Grónsku vybavení ostrou muníciou. Rozkaz zároveň počítal s viacfázovou operáciou vrátane možnosti vyslania ďalších síl a techniky, ak by si to situácia vyžadovala. Následne začali civilné aj vojenské lietadlá prepravovať do Grónska vojakov a vybavenie.

Oficiálne ide o cvičenie

Nasadenie je oficiálne súčasťou dánskeho vojenského cvičenia Arctic Endurance, ktoré má podľa Kodane pokračovať „počas veľkej časti nového roka“. Niekoľko dní po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty získajú Grónsko „tak či onak“, vyslalo osem európskych krajín do oblasti niekoľko desiatok vojakov – oficiálne na prípravu cvičenia.

Časť zahraničných jednotiek už Grónsko opustila, vrátane približne 15 nemeckých vojakov a niektorých Švédov, ďalší však naďalej prichádzajú. DR zároveň informovala o širokej politickej podpore v Dánsku – naprieč vládou aj opozíciou – pre obranu územia v prípade amerického útoku.

Trump tento týždeň po rokovaniach so šéfom NATO Markom Ruttem ustúpil od hrozieb, že by Spojené štáty mohli Grónsko obsadiť silou, a vyhlásil, že dosiahol „rámec dohody“ o budúcnosti arktického ostrova. Predtým však použitie sily výslovne nevylučoval a opakovane tvrdil, že USA Grónsko potrebujú z dôvodov „národnej bezpečnosti“.

