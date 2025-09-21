Dankove vyjadrenia sú vraj nepravdivé. Kancelária prezidenta reaguje na šéfa SNS a hovorí o opakovaných útokoch

Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR, Milan Illík

Jakub Baláž
TASR
Šéf národniarov v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 kritizoval postoj prezidenta, ktorý vyjadril prekvapenie nad objemom ďalšej vlny konsolidácie.

Vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka o dvakrát väčších výdavkoch prezidenta SR Petra Pellegriniho v porovnaní s jeho predchodkyňou Zuzanou Čaputovou sú nepravdivé. Upozornila na to Kancelária prezidenta SR, ktorá Dankove tvrdenia vníma ako opakované útoky predsedu SNS na hlavu štátu.

Pripomenula, že na posledné dva roky mandátu Zuzany Čaputovej bol síce znížený rozpočet (6 377 303 eur na rok 2023 a 7 438 359 eur na rok 2024), ale tieto sumy boli výrazne podhodnotené a počas roka si vyžiadali navýšenie. „Skutočné čerpanie bolo teda výrazne vyššie – 8 673 257 eur v roku 2023 a 9 279 009 eur v roku 2024,“ upozornila Kancelária prezidenta SR. Doplnila, že prax schválenia nižšieho rozpočtu a následného navyšovania kritizoval Najvyšší kontrolný úrad SR.

Tohtoročný rozpočet prezidentskej kancelárie je vo výške 11 714 042 eur. „Je teda vyšší, no dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia Karáčoniho paláca a ďalších nehnuteľností, ktoré si nesú svoj investičný dlh ešte od čias prezidenta Michala Kováča,“ vysvetlili z úradu hlavy štátu. „Z uvedených čísiel je úplne zrejmé, že žiadne dvakrát väčšie výdavky súčasnej hlavy štátu v porovnaní s jeho predchodkyňou nie sú pravdivé,“ zdôraznili.

Danko kritizoval prezidenta v diskusnej relácii

Upozornili tiež na to, že plat prezidenta SR sa určuje presne tým istým zákonom ako plat jeho predchodkyne, voči ktorému predseda SNS nič verejne nenamietal. „Ak bude prijatý konsolidačný balík na budúci rok, čistý príjem prezidenta SR výrazne poklesne kvôli vyšším daniam a bude nižší ako príjem predsedu vlády SR,“ dodala prezidentská kancelária.

Šéf národniarov v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 kritizoval postoj prezidenta, ktorý vyjadril prekvapenie nad objemom ďalšej vlny konsolidácie. „Prezidenta prekvapilo, že sa ide konsolidovať a má dvakrát vyššie výdaje ako prezidentka Čaputová,“ poznamenal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Danko varuje pred „buchnutím“ ekonomiky: Ak neprídu veľké zmeny, Slovensko čaká kolaps. Takáto riešenie navrhuje

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž
Ubytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmoUbytujete sa tu za 44 eur na noc: Navštívili sme európske mesto, ktoré je jesenným klenotom. Toto všetko sme zažili zadarmo
Rada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje ViskupičRada FPU v tichosti odklepla masaker kultúry: Sme odhodlaní ďalej sa brániť pred politickými útokmi, odkazuje Viskupič
Stal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatbaStal sa celebritou 5000 rokov po smrti. Vedcov skúmajúcich ľadového muža Ötziho údajne sprevádza záhadná kliatba
Za obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapeníZa obed pre dvoch sme dali 22,90: Do podniku z Na nože sme šli s obavami, odchádzali sme prekvapení
Pripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázaloPripisujú jej až zázračné účinky: Ashwagandha nie je všeliek. Pre niektorých ľudí môže byť nebezpečná, Dánsko ju zakázalo
Izrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí WeisenbacherIzrael pácha genocídu v Gaze, mesto horí: Už tu nikomu neostalo ani to najzákladnejšie právo na život, hovorí Weisenbacher
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac