Danko by chcel povinnú vojenčinu: Voliči Smeru majú jasný názor, dáta priaznivcov SNS sa získať nepodarilo, je ich málo

Opätovné zavedenie povinnej vojenskej služby je téma, o ktorej hovorí najmä predsa SNS a bývalý kapitán Andrej Danko. Mladí chlapci by podľa neho mali mať trojmesačnú základnú vojenskú službu, pretože strácajú hodnoty. Aktuálne vyšiel prieskum, ktorý skúma názory Slovákov na túto problematiku.

Proti vojenskej službe sú štyria z piatich Slovákov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Z celkovej populácie rozhodne nesúhlasí 18,2 % obyvateľov a skôr nesúhlasí 22,3 %. Jednoznačne za vojenskú službu je iba 12,8 % Slovákov a skôr súhlasí 31,8 %. Takmer 15 % sa nevie vyjadriť. Z prieskumu teda vychádza, že viac ľudí súhlasí, než nesúhlasí.

Za sú aj Matovičovi voliči

Najpozitívnejší názor na problematiku majú voliči Smeru, z ktorých súhlasí až 56 % z nich. Podobne je na tom aj Republika (54 %) a Prekvapivo aj Slovensko (53 %). Najväčší nesúhlas vyjadrili voliči Progresívneho Slovenska, z ktorých s povinnou vojenčinou nesúhlasí 53 % z nich.

Pri KDH je 49 % voličov za a 43 % proti, podobne je to aj pri SaS (47 % za a 46 % proti). Čo sa týka Hlasu, väčšina jej voličov, až 50 %, vojenčinu odmieta. Názory voličov SNS prieskumníci paradoxne nedokázali získať, pretože stranu by volilo tak málo ľudí, že vzorka by v tomto prípade bola irelevantná.

Mladí chlapci by pritom podľa Danka mali odslúžiť aspoň tri mesiace, aby si vedeli upratať skrinku, urobiť kotúľ vzad a pochodovať. „Ako chce Európa zbrojiť, keď chlapci pomaly nevedia urobiť kotrmelec?,“ vyhlásil predseda SNS. Základná vojenská služba je podľa predsedu národniarov dobrým nástrojom na výchovu.

„Myslím si, že trojmesačná služba v rovine prípravy by na naše podmienky úplne stačila,“ doplnil Danko a spresnil, že žien by sa to netýkalo. Podľa Danka aj tri mesiace stačia na to, aby mladí muži získali disciplínu a vedeli si vážiť autority. „Vidíme, že sa strácajú hodnoty,“ skonštatoval Danko a doplnil, že toto je jedna z tém, ktorá je pre SNS prioritou.