Danka prirovnávajú k Matovičovi: Hlasu dochádza trpezlivosť, jeho správanie je neudržateľné. Prináša len chaos a hádky

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
SITA
Opozičný štýl vo vnútri koalície škodí vláde.

Strana Hlas-SD kritizuje predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka, jeho správanie prirovnáva k správaniu Igora Matoviča (Hnutie Slovensko). Šéf národniarov sa počas utorňajšej tlačovej besedy pustil do prezidenta Petra Pellegriniho v súvislosti s jeho výrokmi o tom, že chce diskutovať o konsolidácii s premiérom a ministrom financií.

Hlave štátu pripomenul zvýšenie rozpočtov pre prezidentskú kanceláriu, ktorý je podľa neho omnoho vyšší, než za čias Pellegriniho predchodkyne Zuzany Čaputovej.

Danko obhajoval cestu Šimkovičovej

Opätovne obhajoval náklady na zahraničnú cestu ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) do Spojených štátov. Ministerke boli vytýkané náklady na letenky, ona tvrdila, že pôvodne chcela cestovať s prezidentom, no na palubu vládneho špeciálu ju nevzali.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Pellegrini to následne zdôvodnil tým, že ministrov berie so sebou, ak majú oficiálny program, naznačil, že nevie, aký oficiálny program má Šimkovičová v USA a že je tam súkromne. Podľa medializovaných informácií totiž žije na Floride jej dospelá dcéra.

Kritika smerom k Hlasu

Danko tiež kritizoval ministrov Hlasu, politická strana si podľa jeho slov vypýtala rezort, kde sa míňa najviac prostriedkov, spomenul najmä školstvo a zdravotníctvo. „Vyprosím si útoky od koaličných partnerov,“ prízvukoval Danko. Na margo Hlasu sa ďalej vyjadril, že ak sú nervózni, že ich práca neprináša výsledky, je to výsledok toho, že „ľudí motali, že budú vedieť pracovať“. „Opustil ich predseda. Dnes je prezidentom, ktorý chodí na konferencie s vedením Esetu,“ vravel.

„Ak sa necíti súčasťou našej vlády, ak má pocit, že už nie je koaličný prezident, ja som presvedčený, že robí chybu,“ doplnil na adresu hlavy štátu. Danko kritizoval aj nákup nehnuteľností, ktoré by podľa dostupných informácií mali slúžiť ako sídla pre najvyšších ústavných činiteľov.

Hlas: Danko sa správa ako opozícia

„Predseda SNS Andrej Danko namiesto toho, aby si po úspešnej zmene ústavy užíval pohľad na rozbitú opozíciu, zaútočil na stranu Hlas a jeho ministrov. Andrej Danko svojím správaním pripomína Igora Matoviča z čias minulých vlád, ktoré boli poznačené neustálymi konfliktmi a chaosom,“ reagoval Hlas.

Politický subjekt je toho názoru, že schválenie novely ústavy ukázalo rozhádanosť aktuálnej opozície, ktorá podľa nich nie je alternatívou k aktuálnej vláde.

Foto: TASR – Hernich Mišovič

„Ak chce byť táto vláda úspešná, musí sa správať tak, akoby alternatívu mala. Je nevyhnutné, aby sa koaliční partneri sústredili na prácu pre občanov a vyhli sa verejným sporom. Strana Hlas v tomto kontexte jednoznačne odsudzuje správanie predsedu SNS Andreja Danka, ktorý sa správa ako opozícia vo vnútri koalície. Jeho neprimerané a nepravdivé útoky na vlastných koaličných partnerov a prezidenta Slovenskej republiky sú neprijateľné a škodia dôvere v stabilitu vlády,“ prízvukovali zo strany Hlas.

Šutaj Eštok kritizuje Dankovo správanie

Jeho predseda Matúš Šutaj Eštok vyzval Danka na zamyslenie sa, zdôraznil, že ak je raz súčasťou vládnej koalície, mal by sa tak aj správať, keďže nesie časť zodpovednosti za vládnutie. Šutaj Eštok má tiež pocit, akoby Danko chcel byť Igorom Matovičom súčasnej vládnej koalície.

Podľa Hlasu Danko namiesto zodpovedného prístupu útočí na vlastných partnerov a ohrozuje tak jednotu koalície. „Pokračuje v deštruktívnej rétorike voči Hlasu a jeho ministrom,“ nazdávajú sa v strane a spytujú sa, či Danko chce návrat Matoviča, alebo Progresívneho Slovenska do vlády.

„Jeho správanie už je absolútne pre túto vládnu koalíciu neudržateľné, chcem mu jasne povedať, že nepriateľ, Andrej, nesedí ani v Prezidentskom paláci, ani na koaličnej rade, ale v centrálach opozičných strán a je najvyšší čas, aby si to aj predseda SNS uvedomil a začal sa podľa toho správať ako seriózny koaličný partner,“ obrátil sa Šutaj Eštok na svojho koaličného partnera.

Hlas volá po konštruktívnej politike

Ľudia už majú podľa strany dosť politických hádok a konfliktov, očakávajú riešenia a zodpovednú prácu. „Strana Hlas je tu na to, aby pomáhala ľuďom a nebude mlčať, keď niekto na ňu neopodstatnene útočí,“ uviedol politický subjekt. Zároveň sú pripravení vyjasniť si postoje na koaličnej rade za zatvorenými dverami, ale nie verejnými konfliktnými vyjadreniami.

