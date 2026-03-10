Daniel Bombic zostáva vo väzbe. Prokurátor podal voči rozhodnutiu súdu sťažnosť

Daniel Bombic, ktorého Špecializovaný trestný súd v Pezinku v utorok uznal vinným z viacerých extrémistických trestných činov, zostáva vo väzbe.
Dôvody väzby po vyhlásení rozsudku podľa sudkyne pominuli, prokurátor však podal voči jej rozhodnutiu sťažnosť. Verdikt súvisí najmä s jeho výrokmi o potrebe zabezpečiť budúcnosť bielych detí. Sudkyňa mu dala štvorročnú podmienku.
