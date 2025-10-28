Ďalšie rokovanie s Ruskom: Pellegriniho poradca sa stretol s Lavrovom, o tomto sa rozprávali

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov rokoval v utorok v Minsku s poradcom prezidenta SR pre zahraničnú politiku Jánom Kubišom.
Počas stretnutia zdôraznili význam udržiavania kontaktov a rozvoja spolupráce v ekonomickej, kultúrnej a humanitárnej oblasti, ako aj medziparlamentného dialógu, informovalo ruské ministerstvo zahraničných vecí citované agentúrou TASS, píše TASR.
Obaja diplomati si okrem toho „vymenili názory na medzinárodné otázky spoločného záujmu“, poznamenalo ruské ministerstvo zahraničných vecí.
Schôdzka Lavrova a Kubiša sa konala na okraj 3. minskej medzinárodnej konferencie o eurázijskej bezpečnosti. Na tejto konferencii v Minsku sa zúčastnili delegácie zo 48 krajín spolu so zástupcami siedmich medzinárodných organizácií. Medzi zahraničnými hosťami bola severokórejská ministerka zahraničných vecí Čche Son-hui a jej maďarský kolega Péter Szijjártó.
