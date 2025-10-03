Ďalšie podozrivé dotácie: Vynárajú sa otázky okolo financovania obce Nitrianske Hrnčiarovce, kde je aj penzión Malanta

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dnes upozornila na ďalšie podozrivé dotácie a prepojenia v okolí Nitrianskych Hrnčiaroviec. Poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková pripomenula predošlé zistenia o penzióne Malanta v Nitrianskych Hrnčiarovciach, ktorý bol postavený z eurofondov a slúžil podľa viacerých indícií na súkromné účely.
Zároveň poukázala na to, že sa vynárajú nové otázky okolo financovania obce. „Minulý týždeň sme upozornili na podozrivo nízke výnosy z dane z ubytovania v penzióne Malanta a na to, že napriek tomu je teraz do konca roka obsadený. Poslali sme obci Nitrianske Hrnčiarovce ďalšie otázky o tom, ako sa príjmy uhrádzali a hlásili. Zaujíma nás aj, prečo napríklad SEPS (Slovenská elektrizačná prenosová sústava) poskytol obci nenávratný príspevok na amfiteáter,“ uviedla Bajo Holečková s tým, že ide o desiatky tisíc eur.
Zaujímať sa budú napríklad o to, ako sa niekto dozvedel v SEPS-e, že Nitrianske Hrnčiarovce potrebujú peniaze na nový amfiteáter. „Má nejaké vyhlásené dotačné schémy na podporu regiónov? Koľko ďalších obcí obdaroval SEPS? Na toto všetko sa budeme pýtať a pošleme ich ako infožiadosť,“ uviedla poslankyňa SaS Martina Bajo Holečková.
Financovanie obce je podľa Hlinu podozrivé
Podľa poslanca Alojza Hlinu je dôležité vytvárať tlak, pretože pod tlakom robia ľudia chyby a potom sa dá dopátrať k výsledku. „Aj Al Caponeho chytili na nejakých bločkoch,“ podotkol. Poukázal na to, že starosta Nitrianskych Hrnčiaroviec, ktorý si nevedel spomenúť, že má nejakú haciendu v katastri, si zrazu spomenul a napísal, že dokonca štyri roky mu platí daň z ubytovania.
Hlina tiež upozornil na to, že starosta je mimoriadne úspešný v získavaní financií pre obec a „o čo požiada, to dostane“. „Narátali sme úspešnosť cez 150-tisíc eur v priebehu štyroch – piatich mesiacov,“ poukázal poslanec. Podľa jeho slov dochádza k ovládnutiu štátu určitou záujmovou skupinou, ktorá „obsadila posty a veci berie ako lup“. „My zisťujeme, že do orgánov SEPS sa dostali ľudia, u ktorých je pochybnosť o odbornosti, či je naozaj dostatočná na výkon takejto funkcie,“ hovorí Hlina.
„Nemám z toho dobrý pocit, keď došlo k ovládnutiu strategického podniku ľuďmi z nitrianskej skupiny. Ľudia z Hrnčiaroviec sú v Lesoch SR, v PPA, samotný pán štátny tajomník, pani Lisová (šéfka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania, pozn. SITA) je z Hrnčiaroviec a dokonca aj člen Rady Slovenského pozemkového fondu,“ vymenoval Hlina.
Kritika šéfa SIS
Podpredsedníčka SaS Mária Kolíková dodala, že ide o systematické ovládanie štátu prepojenými klanmi. „Táto vláda nepozná hranice. Ruší inštitúcie, mení pravidlá a rozdáva verejné prostriedky bez kontroly. Vidíme, že štátne orgány sa dostávajú pod vplyv rodinných sietí a mafie. Musíme zastaviť, aby Bödörovci či Gašparovci rozhodovali o tom, ako sa rozdeľujú peniaze a ako fungujú bezpečnostné služby. Pavol Gašpar musí skončiť – jeho kauzy a správanie sú jasným dôkazom, že nemá čo hľadať na čele SIS,“ uzavrela Kolíková.
SaS zároveň pozýva občanov na protest, ktorý sa uskutoční v stredu 8. októbra o 17:30 na Námestí SNP v Bratislave a vyvrcholí pochodom pred sídlo SIS.
SEPS reaguje
Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v reakcii pre agentúru SITA uviedla, že si uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť za udržateľný ekonomický rozvoj krajiny a ochranu životného prostredia, preto podporuje verejne prospešné projekty, ako aj ľudí v núdzi.
„Pre Nitrianske Hrnčiarovce SEPS poskytol v roku 2025 finančný dar na revitalizáciu verejného priestranstva a rekonštrukciu amfiteátra. Dar bol poskytnutý na základe žiadosti, ktorú sme riadne komisionálne prerokovali, overili sme si účel využitia peňažných prostriedkov, preverili sme žiadateľa v zmysle možných podlžnosti voči štátu a možného konfliktu záujmov. Dar bol následne schválený v orgánoch spoločnosti,“ uviedla spoločnosť s tým, že v zmysle uzatvorenej zmluvy bude použitie daru vydokladované do konca roka 2026.
SEPS zdôrazňuje, že počas roka 2025 poskytla finančný dar viacerým obciam, školám či občianskym združeniam, čo je možné dohľadať v centrálnom registri zmlúv. „Preto odmietame akékoľvek prepájanie poskytnutia darov, ktoré sú odovzdávané v dobrej viere a za účelom zlepšiť život ľudí, s kauzami, ktoré pán poslanec Hlina spomínal na svojej tlačovej konferencii,“ dodáva SEPS.
Žiadosť si môže podať fyzická aj právnická osoba transparentným procesom prostredníctvom formulára na web stránke. „Vzhľadom na vysoký počet prichádzajúcich žiadostí o finančnú pomoc, nie je, žiaľ, možné vyhovieť všetkým žiadateľom. Pri posudzovaní žiadostí nahliada SEPS na ekonomický aj sociálny rozmer projektov,“ podotýka SEPS.
Nahlásiť chybu v článku