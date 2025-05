Ďalšie nezhody v koalícii: Hlas odmieta novelu z dielne SNS. Matica má ostať mimo politiky, návrh vraj pôsobí zbrklo

Koaličná strana Hlas-SD nesúhlasí s návrhom novely zákona o Matici slovenskej z dielne koaličnej SNS. Jej stanovisko k úprave má na koaličnej rade tlmočiť líder strany Matúš Šutaj Eštok. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov Národnej rady (NR) SR Ľubice Laššákovej a Michala Barteka (obaja Hlas-SD) na utorkovej tlačovej konferencii.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Hovorili o tom, že Matica slovenská je suverénna a politici by do jej fungovania nemali zasahovať. „Novela zákona, ktorá je predložená na nasledujúcu schôdzu v NR SR, sa nám nepozdáva ten jej spôsob a tie legislatívne zmeny, ktoré otvára. Nechcem v tejto chvíli hovoriť viac. Všetky ďalšie informácie bude aj na koaličnej rade riešiť náš predseda, pretože takéto záležitosti patria tam, aby boli vyriešené. My sme chceli dať jasné stanovisko, že v tejto chvíli sa s návrhom, tak ako je momentálne nadefinovaný, v strane Hlas nestotožňujeme,“ vyhlásil Bartek.

Predloha podľa Hlasu vznikla bez dialógu

Poslanec je podľa vlastných slov presvedčený, že predkladatelia novely nemali negatívny zámer, no predložená bola zbrklo a bez širšieho dialógu. Mieni, že Matica slovenská by nemala patriť žiadnej politickej strane ani ideológii, ale má existovať pre ľudí a národ. Apeloval na politikov, aby rešpektovali jej suverenitu. Poukázal na to, že Matica slovenská má svoje riadne orgány, v ktorých sa volia jej čelní predstavitelia.

Exministerka kultúry a poslankyňa Laššáková v tejto súvislosti vyzdvihla činnosť Matice slovenskej. Pripomenula, že nevznikla ako politický subjekt, ale vznikla pre ľudí. Poukázala na to, že počas svojej existencie musela čeliť rôznym výzvam, tlakom a obhajovať svoju existenciu. Zdôraznila potrebu jej ochrany. „Vždy, keď politici zasiahli do existencie a fungovania Matice slovenskej, to nedopadlo dobre,“ dodala. Apelovala preto na nich, aby tak nerobili.

Národniari navrhujú obmedzenie mandátov predsedu Matice

Poslanci parlamentu za SNS predložili do parlamentu novelu zákona o Matici slovenskej. Navrhli v nej okrem iného zmeny pri voľbe predsedu Matice slovenskej. Chcú ňou presadiť, aby sa predseda volil na štyri roky a aby tá istá osoba mohla zastávať tento post len dve funkčné obdobia po sebe. Zmenu odôvodňovali cieľom zabezpečiť pravidelnú obmenu vo vedení inštitúcie aj jasné pravidlá fungovania jej orgánov.