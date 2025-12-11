Ďalšia rana vláde od Žilinku: Kritizuje novelu Trestného zákona, označil ju za škodlivú

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona k použiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcich osôb za škodlivý a vecne nenáležitý.
„Zvlášť negatívne vnímam okolnosť, že pozmeňujúci návrh, ktorý má zásadný charakter, je predkladaný v rámci skráteného legislatívneho konania bez predchádzajúcej odbornej diskusie,“ napísal Žilinka na sociálnej sieti.
Do návrhu novely Trestného zákona pribudli z rokovania výborov viaceré pozmeňujúce návrhy. Má sa nimi napríklad rozšíriť skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a takisto zaviesť trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“.
Rieši aj úpravu inštitútu spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, ktorých výpovede by po novom nemuseli byť pri súdnych konaniach dôveryhodné. Opozícia návrhy kritizovala.
Nahlásiť chybu v článku