„Ďalšia noc ruského teroru“: Ukrajina hlási po masívnych útokoch rozsiahle výpadky elektriny a tepla

Foto: TASR/AP

TASR
Tomáš Čapák Vojna na Ukrajine
V Kyjeve je približne 6000 budov bez vykurovania.

Po ruských útokoch na Ukrajinu zostalo viac než 1,2 milióna ľudí bez dodávok elektriny. V hlavnom meste Kyjev je približne 6000 budov bez vykurovania, informovali tamojšie úrady. Údery už odsúdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, zatiaľ čo sa v Spojených arabských emirátoch (SAE) má uskutočniť druhý deň rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov s cieľom ukončiť vojnu. Píše o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.

„Mierové úsilie? Trojstranné stretnutie v SAE? Diplomacia? Pre Ukrajincov to bola ďalšia noc ruského teroru,“ vyhlásil Sybiha. Rusko v noci na sobotu zaútočilo najmä na dve najväčšie ukrajinské mestá Kyjev a Charkov, pričom úrady z nich hlásia najmenej jedného mŕtveho a 15 zranených.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Začali sa rokovania Ukrajiny, Ruska a USA: V Abú Zabí riešia najmä jednu kľúčovú otázku
2.
Ľudia nemajú čím kúriť ani variť: Energetická kríza na Ukrajine sa prehlbuje. Slovensko spustilo zbierku na pomoc
3.
Kremeľ hovorí o „užitočnej“ schôdzke: Putin rokoval s Witkoffom, nasledovať majú trojstranné stretnutia
Zobraziť všetky články (1581)
Foto: SITA/AP

Masívny útok v čase stretnutí v Abú Zabí

Podľa Zelenského Moskva na Ukrajinu vyslala viac než 370 dronov a 21 rakiet. Vyzval tiež na intenzívnejšie dodávky protivzdušnej obrany. „Putin cynicky nariadil brutálny masívny raketový útok proti Ukrajine práve v čase, keď sa delegácie stretávajú v Abú Zabí, aby posunuli mierový proces vedený Amerikou. Jeho rakety zasiahli nielen našich ľudí, ale aj rokovací stôl,“ poznamenal šéf ukrajinskej diplomacie Sybiha.

Parametre ukončenia ruskej vojny

Rokovania v SAE medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou o mierovom návrhu podporovanom Spojenými štátmi sa začali už v piatok. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov povedal, že diskusie sa zamerali „na parametre ukončenia ruskej vojny a ďalšiu logiku vyjednávacieho procesu“.

Pôvodný mierový návrh USA vyvolal na Ukrajine a u jej západných európskych spojencov ostrú kritiku, pretože bol podľa nich naklonený výrazne k požiadavkám Ruska. Neskoršie verzie zas vyvolali odpor Moskvy, ktorá odmietla myšlienku nasadenia európskych mierových síl.

Zelenskyj v piatok uviedol, že vyjednávacie tímy budú rokovať najmä o územnej kontrole východoukrajinského regiónu Donbas. Ide podľa neho o kľúčovú otázku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Začali sa rokovania Ukrajiny, Ruska a USA: V Abú Zabí riešia najmä jednu kľúčovú otázku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac