„Ďalšia noc ruského teroru“: Ukrajina hlási po masívnych útokoch rozsiahle výpadky elektriny a tepla

Po ruských útokoch na Ukrajinu zostalo viac než 1,2 milióna ľudí bez dodávok elektriny. V hlavnom meste Kyjev je približne 6000 budov bez vykurovania, informovali tamojšie úrady. Údery už odsúdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, zatiaľ čo sa v Spojených arabských emirátoch (SAE) má uskutočniť druhý deň rokovaní medzi predstaviteľmi Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov s cieľom ukončiť vojnu. Píše o tom TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.
„Mierové úsilie? Trojstranné stretnutie v SAE? Diplomacia? Pre Ukrajincov to bola ďalšia noc ruského teroru,“ vyhlásil Sybiha. Rusko v noci na sobotu zaútočilo najmä na dve najväčšie ukrajinské mestá Kyjev a Charkov, pričom úrady z nich hlásia najmenej jedného mŕtveho a 15 zranených.
Masívny útok v čase stretnutí v Abú Zabí
Podľa Zelenského Moskva na Ukrajinu vyslala viac než 370 dronov a 21 rakiet. Vyzval tiež na intenzívnejšie dodávky protivzdušnej obrany. „Putin cynicky nariadil brutálny masívny raketový útok proti Ukrajine práve v čase, keď sa delegácie stretávajú v Abú Zabí, aby posunuli mierový proces vedený Amerikou. Jeho rakety zasiahli nielen našich ľudí, ale aj rokovací stôl,“ poznamenal šéf ukrajinskej diplomacie Sybiha.
Parametre ukončenia ruskej vojny
Rokovania v SAE medzi ukrajinskou a ruskou delegáciou o mierovom návrhu podporovanom Spojenými štátmi sa začali už v piatok. Hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov povedal, že diskusie sa zamerali „na parametre ukončenia ruskej vojny a ďalšiu logiku vyjednávacieho procesu“.
Pôvodný mierový návrh USA vyvolal na Ukrajine a u jej západných európskych spojencov ostrú kritiku, pretože bol podľa nich naklonený výrazne k požiadavkám Ruska. Neskoršie verzie zas vyvolali odpor Moskvy, ktorá odmietla myšlienku nasadenia európskych mierových síl.
Zelenskyj v piatok uviedol, že vyjednávacie tímy budú rokovať najmä o územnej kontrole východoukrajinského regiónu Donbas. Ide podľa neho o kľúčovú otázku.
